Мінфін розмістив ОВДП на 9,1 мільярда. Які облігації обирають інвестори

Міністерство фінансів 11 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Що пропонували інвестору

Найбільше коштів залучено від продажу облігацій строком на 2,5 року під 17,5% річних — 5,1 млрд грн.

Коротші випуски на 1,1 року (16,35%) і 1,7 року (17,1%) забезпечили ще 2,4 млрд грн та 309 млн грн; довші — на 3,1 року під 17,8% — принесли 1,3 млрд грн.

З початку 2025 року Мінфін уже залучив 486,8 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 1,92 трлн грн.

Залучення коштів у жовтні

У жовтні Міністерство фінансів залучило до держбюджету 64,7 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій: