«Це ще не дно»: аналітик попереджає про подальше падіння долара

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 листопада 2025, 14:05

«Це ще не дно»: аналітик попереджає про подальше падіння долара

Долар, незважаючи на недавнє падіння, опуститься ще нижче, вважає глава Eurizon SLJ Capital Стівен Джен, який прогнозує подальше зниження привабливості американської валюти. Про це пише Bloomberg.

Долар, незважаючи на недавнє падіння, опуститься ще нижче, вважає глава Eurizon SLJ Capital Стівен Джен, який прогнозує подальше зниження привабливості американської валюти.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз аналітика

Стівен Джен, відомий своєю «теорією доларової посмішки», ставить на те, що індекс долара впаде ще на 13,5% у термін президентства Дональда Трампа, що залишився.

З січня USD вже втратив близько 7% і переживає найгірший рік за останні 8 років.

Хоча останніми тижнями валюта відіграла частину втрат, «наступний великий рух долара все одно буде вниз», упевнений Джен.

Непередбачувана торговельна політика Трампа та очікування зниження ставок ФРС сприяли слабкості долара цього року.

Індекс долара Bloomberg у вівторок знизився після даних ADP, які вказали на уповільнення ринку праці в другій половині минулого місяця, що посилило аргументи на користь подальшого здешевлення запозичень.

Відсутність офіційної макростатистики під час найдовшого шатдауну в історії США допомогла долару показати другий найкращий місяць року у жовтні. Очікується, що законодавці врегулюють шатдаун найближчими днями.

«Теорія доларової посмішки»

Подальше ослаблення долара укладається у рамку «теорії доларової посмішки», запропоновану Дженом понад 20 років тому.

Згідно з теорією, сила долара проявляється, коли економіка США або дуже сильна, або в глибокій рецесії, а в періоди помірного випередження або відставання зростання валюта почувається гірше.

МВФ очікує уповільнення зростання ВВП США до 2% у 2025 році з 2,8% роком раніше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
MAXAOH
MAXAOH
12 листопада 2025, 15:19
#
Какой бред…
+
0
Gazzbut
Gazzbut
12 листопада 2025, 16:56
#
Какие им темники присілают, то и печатают
+
0
zevs1
zevs1
12 листопада 2025, 15:31
#
Стивен Джен какова участь гривны если доллар ожидает падение на 13%
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають kingcity, MAXAOH и 57 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами