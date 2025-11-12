«Це ще не дно»: аналітик попереджає про подальше падіння долара

Долар, незважаючи на недавнє падіння, опуститься ще нижче, вважає глава Eurizon SLJ Capital Стівен Джен, який прогнозує подальше зниження привабливості американської валюти. Про це пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз аналітика

Стівен Джен, відомий своєю «теорією доларової посмішки», ставить на те, що індекс долара впаде ще на 13,5% у термін президентства Дональда Трампа, що залишився.

З січня USD вже втратив близько 7% і переживає найгірший рік за останні 8 років.

Хоча останніми тижнями валюта відіграла частину втрат, «наступний великий рух долара все одно буде вниз», упевнений Джен.

Непередбачувана торговельна політика Трампа та очікування зниження ставок ФРС сприяли слабкості долара цього року.

Індекс долара Bloomberg у вівторок знизився після даних ADP, які вказали на уповільнення ринку праці в другій половині минулого місяця, що посилило аргументи на користь подальшого здешевлення запозичень.

Відсутність офіційної макростатистики під час найдовшого шатдауну в історії США допомогла долару показати другий найкращий місяць року у жовтні. Очікується, що законодавці врегулюють шатдаун найближчими днями.

«Теорія доларової посмішки»

Подальше ослаблення долара укладається у рамку «теорії доларової посмішки», запропоновану Дженом понад 20 років тому.

Згідно з теорією, сила долара проявляється, коли економіка США або дуже сильна, або в глибокій рецесії, а в періоди помірного випередження або відставання зростання валюта почувається гірше.

МВФ очікує уповільнення зростання ВВП США до 2% у 2025 році з 2,8% роком раніше.