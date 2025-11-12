Multi від Мінфін
12 листопада 2025, 13:26

Комітет Гетманцева підтримав 50% податок для банків на 2026 рік всупереч позиції Нацбанку

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає тимчасове запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев 12 листопада. Це рішення йде врозріз з попередньою позицією Ради з фінансової стабільності, до якої входить керівництво НБУ та Мінфіну.

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає тимчасове запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть податкових змін

Законопроєкт № 14097, який готується до другого читання, містить дві ключові норми, що стосуються банків:

  • Тимчасове підвищення ставки податку на прибуток підприємств для банків до 50% (на 2026 рік).
  • Заборону банкам зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Позиція Ради фінстабільності (НБУ та Мінфін)

Рішення профільного комітету ВР прямо суперечить позиції ключових фінансових регуляторів країни. Наприкінці жовтня Рада з фінансової стабільності (РФС), до якої входять голови НБУ, Мінфіну, НКЦПФР та Фонду гарантування вкладів, офіційно розкритикувала ідею підвищеного оподаткування банків.

Тоді РФС заявила, що фіскальний ефект від такого заходу буде «суттєво нижчим за публічно прокомунікований», але ризики — значно вищі. Головними загрозами регулятори назвали:

  • Обмеження кредитного та інвестиційного потенціалу банків, критично важливого для фінансування енергетики та ОПК.
  • Ускладнення приватизації державних банків.
  • Порушення зобов’язань, викладених у Меморандумі з МВФ.
  • Чому це важливо

Підтримка законопроєкту комітетом Гетманцева, попри пряму критику з боку НБУ та Мінфіну, свідчить про глибокий розкол між законодавчою владою (яка шукає швидкі джерела наповнення бюджету) та фінансовими регуляторами (які намагаються зберегти стабільність системи).

Передісторія

Посилене оподаткування банків вже діяло в Україні. Через рекордні прибутки, отримані банками у 2023 році (переважно від операцій з депозитними сертифікатами НБУ), парламент запровадив податок у 50% на ці надприбутки заднім числом. На 2024 рік ставка була встановлена на рівні 25%. Ініціатива, яку розкритикувала РФС, стосувалася спроби продовжити високі податкові ставки і на 2026 рік, проти чого тепер виступили всі ключові фінансові регулятори країни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментарі - 6

Коментарі - 6

+
+30
Lololoq
Lololoq
12 листопада 2025, 13:48
#
Гос.банкам пофигу на этот закон. А вот частные банки пострадают очень сильно, точнее клиенты которые будут платить больше за услуги. Банк имеет свои риски при кредитовании и покупке рисковых ОВГЗ. Почему ОВГЗ это риск? — потому, что предсказать что будет через 6 месяцев невозможно. Население беднеет, мужчин мало осталось, инфляция и другие факторы. Прибыль частных банков сокращается. Короче, это фактически налог на население.
+
+15
Pumbovik
Pumbovik
12 листопада 2025, 13:52
#
Все правильно делают, банки и так жирные доходы имеют, которые выводятся в офшоры, и кошмарят население за переводы в пару тыщ гривен, а еще куча банков отжимают 20−30% от баланса себе в карман при закрытии счета
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
12 листопада 2025, 13:55
#
У країні зелених мрій нет ничего более постоянного чем временное…
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
12 листопада 2025, 14:57
#
Гуся на мило, як і всю банду.
+
0
Abramon
Abramon
12 листопада 2025, 15:29
#
Рішення назрівало і в цілому потрібне.
+
0
zevs1
zevs1
12 листопада 2025, 15:37
#
60% банковского сектора принадлежит государству,что мешает перекладывать из одного кармана в другой.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
