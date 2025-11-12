Комітет Гетманцева підтримав 50% податок для банків на 2026 рік всупереч позиції Нацбанку

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає тимчасове запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев 12 листопада. Це рішення йде врозріз з попередньою позицією Ради з фінансової стабільності, до якої входить керівництво НБУ та Мінфіну.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть податкових змін

Законопроєкт № 14097, який готується до другого читання, містить дві ключові норми, що стосуються банків:

Тимчасове підвищення ставки податку на прибуток підприємств для банків до 50% (на 2026 рік).

Заборону банкам зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Позиція Ради фінстабільності (НБУ та Мінфін)

Рішення профільного комітету ВР прямо суперечить позиції ключових фінансових регуляторів країни. Наприкінці жовтня Рада з фінансової стабільності (РФС), до якої входять голови НБУ, Мінфіну, НКЦПФР та Фонду гарантування вкладів, офіційно розкритикувала ідею підвищеного оподаткування банків.

Тоді РФС заявила, що фіскальний ефект від такого заходу буде «суттєво нижчим за публічно прокомунікований», але ризики — значно вищі. Головними загрозами регулятори назвали:

Обмеження кредитного та інвестиційного потенціалу банків, критично важливого для фінансування енергетики та ОПК.

Ускладнення приватизації державних банків.

Порушення зобов’язань, викладених у Меморандумі з МВФ.

Чому це важливо

Підтримка законопроєкту комітетом Гетманцева, попри пряму критику з боку НБУ та Мінфіну, свідчить про глибокий розкол між законодавчою владою (яка шукає швидкі джерела наповнення бюджету) та фінансовими регуляторами (які намагаються зберегти стабільність системи).

Передісторія

Посилене оподаткування банків вже діяло в Україні. Через рекордні прибутки, отримані банками у 2023 році (переважно від операцій з депозитними сертифікатами НБУ), парламент запровадив податок у 50% на ці надприбутки заднім числом. На 2024 рік ставка була встановлена на рівні 25%. Ініціатива, яку розкритикувала РФС, стосувалася спроби продовжити високі податкові ставки і на 2026 рік, проти чого тепер виступили всі ключові фінансові регулятори країни.