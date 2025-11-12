Multi від Мінфін
12 листопада 2025, 13:38

Акції SoftBank обвалились через продаж частки Nvidia на $5,8 млрд

Акції японської технологічної групи SoftBank Group Corp. у середу впали на 10% після того, як компанія розкрила інформацію про повний продаж свого пакету акцій виробника чипів Nvidia на суму $5,8 мільярдів. Цей крок, здійснений для фінансування майбутніх ШІ-проєктів, налякав інвесторів, які вже стурбовані захмарними оцінками в секторі штучного інтелекту. Попри кращі, ніж очікувалося, квартальні результати (завдяки частці в OpenAI), акції SoftBank закрилися на 3,5% нижче. Про це повідомляє Bloomberg 12 листопада.

Акції японської технологічної групи SoftBank Group Corp. у середу впали на 10% після того, як компанія розкрила інформацію про повний продаж свого пакету акцій виробника чипів Nvidia на суму $5,8 мільярдів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ставка на OpenAI замість Nvidia

Рішення SoftBank вийти з капіталу Nvidia — найдорожчої компанії у світі та головного бенефіціара буму ШІ — збіглося з посиленням дебатів про те, чи не є ринок ШІ «бульбашкою». Інвестори стурбовані тим, що трильйонні інвестиції з боку техногігантів (Meta, Alphabet) можуть не принести пропорційних прибутків.

Інвестори розцінили цей крок як вихід SoftBank зі стабільного, прибуткового активу заради ризикованої ставки на OpenAI.

Фінансування для амбіцій Масайоші Сона

Падіння акцій SoftBank відбувається на тлі амбітних планів засновника групи Масайоші Сона стати центральною фігурою у світовій ШІ-індустрії. Кошти від продажу Nvidia потрібні для фінансування низки надзвичайно дорогих проєктів, зокрема:

  • Будівництво дата-центрів Stargate спільно з OpenAI та Oracle.
  • Розробка власного ШІ-чипа спільно з дочірньою компанією Arm Holdings.

Фінансовий директор SoftBank Йошіміцу Гото спростував, що продаж пов'язаний з перспективами Nvidia чи побоюваннями «бульбашки». «SoftBank продав Nvidia, щоб капітал можна було використати для нашого фінансування», — заявив він під час звіту про прибутки.

Історія відносин з Nvidia

Це вже вдруге, коли SoftBank виходить з капіталу Nvidia. У 2019 році компанія продала свій попередній пакет акцій, після чого їхня вартість стрімко злетіла. SoftBank знову почав купувати невеликі частки у 2020 році — за два роки до буму ChatGPT.

Саме це ралі, а також зростання вартості частки в OpenAI, підтримало фінансові показники SoftBank. Компанія повідомила про чистий прибуток у $16,2 мільярда (¥2,5 трлн) у другому фінансовому кварталі. За словами Гото, вартість лише частки в OpenAI зросла на $14,6 мільярдів з моменту інвестування.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
