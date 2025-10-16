Головне за четвер: Збій в monobank, економія газу та розмір пенсійних виплат в Україні

Попри припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС, говорити про зниження глобальних геополітичних ризиків поки що не доводиться. Продовження шатдауну у США та загострення торговельного протистояння між США та Китаєм вплинуло на всі фінансові ринки, у тому числі й валютний. А тому, українці знову запитують — у якій валюті заощаджувати?

Потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки сягає близько $60 млрд — Марченко

Тиск на державні фінанси зберігається через продовження активних бойових дій. Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки сягає близько $60 млрд. Про це під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Шукачі лимонів «поклали» monobank

У monobank стався масштабний збій — користувачі скаржаться, що не можуть увійти в застосунок і скористатися послугами банку. Про це повідомив один співзасновник компанії Фінтех Бенд Олег Гороховський.

«єГривню» навряд чи буде введено у 2027 році — Шабан

Запуск «єГривні» потребує значних грошових вкладень, які з етичних міркувань сумнівні під час війни, тому розробка «єГривні» триває, але є сумніви щодо її впровадження у 2027 році.

Малий бізнес дедалі активніше використовує штучний інтелект і цифрові канали — Mastercard

Малий і середній бізнес залишається ключовим драйвером української економіки, а впровадження цифрових рішень і інновацій, зокрема ШІ, відкриває для підприємців нові можливості виходу на глобальні ринки та підвищення конкурентоспроможності. Про це заявила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва під час виступу на 11-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ-2025), передає кореспондент «Мінфіну».

Українців просять економити газ

У ніч на 16 жовтня росія вшосте атакувала газову інфраструктуру: кілька критично важливих обʼєктів зупинили роботу.

Україна має побудувати чесну й зрілу пенсійну систему, а не копіювати чужі помилки — Улютін

На Київському міжнародному економічному форумі відбулася панельна дискусія за участю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна та голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова, присвячена темі нової пенсійної реформи та розвитку ринку довгих інвестицій в Україні, передає кореспондент «Мінфіну».

Пенсія в Україні: Пенсійний фонд показав розміри виплат

Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсію понад 10 тисяч платять 15% громадян.