16 жовтня 2025, 16:10

«єГривню» навряд чи буде введено у 2027 році — Шабан

Запуск «єГривні» потребує значних грошових вкладень, які з етичних міркувань сумнівні під час війни, тому розробка «єГривні» триває, але є сумніви щодо її впровадження у 2027 році. Про це розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан під час Київського міжнародного економічного форуму-2025 у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Запуск «єГривні» потребує значних грошових вкладень, які з етичних міркувань сумнівні під час війни, тому розробка «єГривні» триває, але є сумніви щодо її впровадження у 2027 році.

Деталі

«Ми розглядаємо цифрову гривню на законодавчому рівні. Мається на увазі, що це законний платіжний засіб і просто цифрова форма національної грошової одиниці — гривні. Коли її буде впроваджено, чи буде впроваджено — відкрите питання…», — сказав він.

За словами Шабана, НБУ готується до розробки та впровадження пілотного проєкту «єГривні». Планується, що він буде доступний не тільки для внутрішнього тестування лише «у стінах НБУ», а й для реальних користувачів, наприклад, для грошових переказів чи платежів на користь держави або як замінник карткових технологій для державних програм.

«Але, знову ж таки, пілот — це штука коштовна, там цінники дуже великі. Зараз ми зробили шортист з постачальників, з якими хотіли б, коли будемо готові, працювати», — додав заступник голови НБУ.

Він також пояснив, що за умови масштабування проєкту існуватимуть протоколи, згідно з якими ці системи мають бути стійкими, працювати з великим транзакційним навантаженням.

«Але чеки дуже високі, і питання в тому, чи етично під час війни витрачати ці кошти лише на дослідження… Ми рухаємось, але сказати, що 2027 рік — рік впровадження „єГривні“, я не можу», — резюмував Шабан.

Новий Новий Ізраїль вже тут
Новий Новий Ізраїль вже тут
16 жовтня 2025, 18:35
Шабан иди на передовую там ждут тебя с е.
сторінку переглядає Новий Новий Ізраїль вже тут и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
