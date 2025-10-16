Українців просять економити газ

У ніч на 16 жовтня росія вшосте атакувала газову інфраструктуру: кілька критично важливих обʼєктів зупинили роботу. Про це повідомила пресслужба групи «Нафтогаз».

Деталі

Росія випустила десятки ракет, зокрема балістичних, і сотні «Шахедів», повідомила держкомпанія. Під ударом опинилися виключно цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом і теплом.

«На жаль, є постраждалі. Чотирьом нашим колегам зараз надається допомога. Є влучання та руйнування одразу в кількох областях. Робота низки критично важливих обʼєктів зупинена. Наші фахівці негайно приступають до ліквідації наслідків», — розповів голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Компанія наголосила, що ці удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які «Нафтогаз» змушений компенсувати за рахунок імпорту.

«Звертаюся з проханням до усіх — за можливості економно ставитися до споживання газу. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає», — зазначив Корецький.