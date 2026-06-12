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12 червня 2026, 16:03

Платні дороги в Україні з'являться обов'язково

Платні дороги в Україні з'являться дуже скоро. Питання лише в тому, коли і в якій формі. Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач пояснив «Суспільному», що мова не про шлагбауми на трасах, а про комплексну систему толінгу, яка враховуватиме тип транспорту, його вагу і фактичне навантаження на дорожнє покриття.

Платні дороги в Україні з'являться дуже скоро.

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Які моделі розглядаються

Серед можливих варіантів розглядаються кілька підходів, що вже діють у різних країнах ЄС:

  • електронний дозвіл для всіх водіїв без винятку;
  • окрема плата лише для комерційного транспорту;
  • диференційована система залежно від категорії та ваги транспортного засобу;
  • врахування інтенсивності використання доріг

За словами Деркача, наразі ключова проблема доріг — не кількість машин, а перевантаження. Важкий комерційний транспорт руйнує покриття значно швидше, ніж легкові автомобілі, тому саме він може стати першою категорією в системі окремої оплати.

Електромобілі залишаться без підвищеного тарифу

Деркач окремо наголосив: електромобілі не повинні платити більше лише через тип двигуна. Водночас повністю виключати їх із системи фінансування доріг також нелогічно — вони так само користуються інфраструктурою.

Окремого закону про толінг в Україні поки немає. Але запровадження системи є частиною євроінтеграційних зобов'язань і, за словами заступника міністра, є неминучим. Проте терміни, коли це станеться, він не назвав.

Читайте також: Які електромобілі обирають українці

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
nitrous2000
nitrous2000
12 червня 2026, 16:37
#
Якщо будуть платні швидкісті автостради Київ- Львів і тд. я тільки за.
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