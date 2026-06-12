Платні дороги в Україні з'являться обов'язково

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Які моделі розглядаються

Серед можливих варіантів розглядаються кілька підходів, що вже діють у різних країнах ЄС:

електронний дозвіл для всіх водіїв без винятку;

окрема плата лише для комерційного транспорту;

диференційована система залежно від категорії та ваги транспортного засобу;

врахування інтенсивності використання доріг

За словами Деркача, наразі ключова проблема доріг — не кількість машин, а перевантаження. Важкий комерційний транспорт руйнує покриття значно швидше, ніж легкові автомобілі, тому саме він може стати першою категорією в системі окремої оплати.

Електромобілі залишаться без підвищеного тарифу

Деркач окремо наголосив: електромобілі не повинні платити більше лише через тип двигуна. Водночас повністю виключати їх із системи фінансування доріг також нелогічно — вони так само користуються інфраструктурою.

Окремого закону про толінг в Україні поки немає. Але запровадження системи є частиною євроінтеграційних зобов'язань і, за словами заступника міністра, є неминучим. Проте терміни, коли це станеться, він не назвав.

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