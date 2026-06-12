Платні дороги в Україні з'являться дуже скоро. Питання лише в тому, коли і в якій формі. Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач пояснив «Суспільному», що мова не про шлагбауми на трасах, а про комплексну систему толінгу, яка враховуватиме тип транспорту, його вагу і фактичне навантаження на дорожнє покриття.
Платні дороги в Україні з'являться обов'язково
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Які моделі розглядаються
Серед можливих варіантів розглядаються кілька підходів, що вже діють у різних країнах ЄС:
- електронний дозвіл для всіх водіїв без винятку;
- окрема плата лише для комерційного транспорту;
- диференційована система залежно від категорії та ваги транспортного засобу;
- врахування інтенсивності використання доріг
За словами Деркача, наразі ключова проблема доріг — не кількість машин, а перевантаження. Важкий комерційний транспорт руйнує покриття значно швидше, ніж легкові автомобілі, тому саме він може стати першою категорією в системі окремої оплати.
Електромобілі залишаться без підвищеного тарифу
Деркач окремо наголосив: електромобілі не повинні платити більше лише через тип двигуна. Водночас повністю виключати їх із системи фінансування доріг також нелогічно — вони так само користуються інфраструктурою.
Окремого закону про толінг в Україні поки немає. Але запровадження системи є частиною євроінтеграційних зобов'язань і, за словами заступника міністра, є неминучим. Проте терміни, коли це станеться, він не назвав.
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