Малий бізнес дедалі активніше використовує штучний інтелект і цифрові канали — Mastercard

Малий і середній бізнес залишається ключовим драйвером української економіки, а впровадження цифрових рішень і інновацій, зокрема ШІ, відкриває для підприємців нові можливості виходу на глобальні ринки та підвищення конкурентоспроможності. Про це заявила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва під час виступу на 11-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ-2025), передає кореспондент «Мінфіну».

«Ще цікаві цифри хочу поділитися з вами — 42% представників малого та середнього бізнесу сказали, що почали використовувати штучний інтелект. Нагадаю, що минулого року цей показник був на 21 відсотковий пункт нижче. Тобто, сучасні технології активно входять у життя підприємців, і це дуже позитивно», — зазначила Андреєва.

За її словами, найпопулярніші напрями застосування ШІ серед МСБ — маркетинг, комунікації та таргетинг. Водночас вона прогнозує, що сфери використання технології з часом розширюватимуться.

Крім того, 62% малого і середнього бізнесу вже експортують свою продукцію або планують розпочати експорт найближчим часом, що, за словами Андреєвої, свідчить про посилення глобалізації в секторі.

«85% малого і середнього бізнесу сьогодні використовують цифрові канали. Це зручно, швидко та ефективно», — підкреслила керівниця Mastercard.