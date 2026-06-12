Блокування податкових накладних впало до 0,14%, бізнес більше не вважає це проблемою

Рівень блокування податкових накладних знизився до 0,14%. Ще на початку 2026 року цей показник становив 0,76%, а півтора року тому блокування накладних було топовою скаргою бізнесу. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух під час підготовчої наради до засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України.

За даними опитування підприємців через платформу «Пульс», блокування накладних більше не входить навіть до трійки найгостріших проблем бізнесу. ДПС продовжує вдосконалювати систему моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР), яка відповідає за автоматичне блокування.

З початку запровадження мораторію кількість фактичних перевірок податкових накладних скоротилася на третину. Карнаух пояснила новий підхід: фокус не на тотальному контролі, а на платниках, які використовують агресивні схеми мінімізації податків.

«Наш підхід — не покарання, а превенція порушень», — зазначила очільниця ДПС.

Дроблення бізнесу і спрощена система

Окремо на нараді обговорювалося питання дроблення бізнесу як інструменту ухилення від податків. Карнаух зауважила, що від «схемщиків» страждає і чесний бізнес, і держава.

Щодо спрощеної системи оподаткування позиція ДПС незмінна: вона потребує модернізації. «Економіка змінюється, і сьогодні вона потребує осучаснення, щоб залишатися ефективною та справедливою», — сказала Карнаух.

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