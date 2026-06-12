Уряд просуває новий Митний кодекс: які зміни очікують бізнес

Кабінет Міністрів продовжує реформу митної системи та просуває новий Митний кодекс, щоб адаптувати українське законодавство до стандартів Європейського Союзу. Документ зареєстрований у Верховній Раді під номером 12042 і розглядається як один із ключових елементів євроінтеграції України. Про це повідомляє видання Forbes .

Чинний Митний кодекс морально застарів. 72% опитаних митних експертів підтримують ухвалення нового документа у 2026 році. Водночас інтегральна оцінка роботи митниці у 2025 році знизилася до 3,24 бала з 5 можливих.

Робота над новою його редакцією тривала два роки. Після направлення документа до Єврокомісії для оцінки відповідності митному законодавству ЄС було проведено 14 робочих зустрічей з європейськими експертами. З жовтня 2025 по березень 2026 року робоча група з 15 представників найбільших бізнес-об'єднань провела понад 60 консультацій.

Зміни, які, скоріш за все, запрацюють вже наступного року

Основні нововведення:

повний перехід на митну термінологію ЄС;

запровадження системи авторизацій і нових митних процедур;

європейський підхід до декларування, митного боргу, гарантій і звільнень від сплати мита.

Однією з найбільш помітних новацій стане посилення контролюючої функції митних органів. Передбачається, що ДМС отримає ширші повноваження для перевірки надійності компаній та пост-аудиту. Водночас, згідно з європейськими вимогами, функції досудового розслідування економічних злочинів та контрабанди залишаються за Бюро економічної безпеки (БЕБ), тоді як митники зосередяться на фіксації порушень та обміні даними з європейськими колегами.

Чекаємо також оновлений підхід до функціонування вільних зон та магазинів безмитної торгівлі. Наявні об'єкти повинні будуть пройти процедуру підтвердження та переоформлення відповідно до нових європейських критеріїв надійності після завершення перехідного періоду.

Також передбачається повна цифровізація, тобто запровадження єдиної електронної митної декларації європейського зразка. Планується, що весь обмін між митницею і бізнесом (декларації, заяви, рішення) здійснюватиметься виключно в електронному вигляді. Паперові документи прийматися лише як виняток при технічних збоях.

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А що з авторизаціями?

Ще одним напрямом реформи стане оновлення системи митних авторизацій та спрощень (зокрема, статусу АЕО — авторизованого економічного оператора). Компанії, які відповідають встановленим критеріям надійності, зможуть отримати суттєві переваги та спрощення під час проходження митних процедур.

Зазначимо, що видані раніше безстрокові авторизації продовжують діяти, а строкові — діятимуть до завершення свого строку. Тобто сумлінний бізнес не втратить отримані дозволи автоматично.

Зазначимо, що більшість норм нового кодексу має набрати чинності з 1 грудня 2027 року. А для повного впровадження всіх електронних систем передбачено перехідний період до 31 грудня 2029 року. Взаємодія з контролюючими органами відбуватиметься через вебпортал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».