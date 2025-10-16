Шукачі лимонів «поклали» monobank

У monobank стався масштабний збій — користувачі скаржаться, що не можуть увійти в застосунок і скористатися послугами банку. Про це повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський .

«В нас частина функціоналу через вас здохла. Ви залізли в такій кількості в такі місця, що там нікого ніколи не було», — написав Гороховський.

Передісторія

Зранку, 16 жовтня Гороховській на честь 10 мільйонів користувачів оголосив полювання на лимони.

«Шукайте їх по всьому монобанку — правила дуже прості: Хто збере 10 лимонів — бере участь у розіграші 50 iPhone 17. А ще отримає скін на згадку. Для дитячих карток додатково розіграємо 1000 банок шоколадних монет.

Хто збере аж 50 лимонів — змагається за 1 000 000 гривень. Плюс є міфічний 51-й лимон. Якщо його знайти — отримаєте BMW 3. Кажуть, він десь на маркеті, але я не перевіряв", — повідомив він.

За його словами, для власників дитячих карток 51-й лимон інший і якщо знайти його — буде поїздка до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів

На всі пошуки 4 дні.

«Результати розіграшу айфонів підіб'ємо тут, в моєму ТГ-каналі, 20 жовтня, а мільйон розіграємо 21 жовтня в прямому ефірі в Instagram мого партнера Михайла Рогальського. Всім вдалого дослідження монобанку і ще раз величезне дякую», — підсумував Гороховський.