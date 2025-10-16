Пенсія в Україні: Пенсійний фонд показав розміри виплат

Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсію понад 10 тисяч платять 15% громадян. Про це йдеться в даних Пенсійного фонду.

Який розмір виплат

Станом на 1 жовтня 2025 року розмір пенсій розподіляється таким чином:

до 3000 гривень — 3,7%, 373 261 особа, середня пенсія — 2 286,12 гривень,

від 3001 до 4000 гривень — 31,6%, 3 220 307 осіб, середня пенсія — 3 342,38 гривень,

від 4001 до 5000 гривень — 20,5%, 2 099 212 осіб, середня пенсія — 4 510,28 гривень,

від 5001 до 10000 гривень — 29,1%, 2 972 167 осіб, середня пенсія — 6 861,24 гривень,

понад 10000 гривень — 15,0%, 1 534 695 осіб, середня пенсія — 15 752,55 гривень.

Нагадаємо

Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2025 року становив 6 436,79 гривні. Пенсії зросли на 647,74 гривні або на 11,2%. Кількість пенсіонерів із початку року скоротилася на 143 988 осіб до 10 199 642 осіб.