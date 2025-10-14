Головне за вівторок: прогноз МВФ, срібло оновило максимум

МВФ підвищив прогноз глобального економічного зростання до 3,2%

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік до 3,2% із раніше прогнозованих у липні 3,0%, зберігши при цьому прогноз на 2026 рік на рівні 3,1%. Перегляд прогнозу у бік підвищення, оголошений у вівторок у звіті МВФ «Перспективи розвитку світової економіки», пов'язаний з тим, що вплив тарифів та фінансових умов виявився менш серйозним, ніж спочатку побоювалися.

