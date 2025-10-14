Головне за вівторок: прогноз МВФ, срібло оновило максимум

Головні фінансові новини за вівторок, 14 жовтня.
МВФ підвищив прогноз глобального економічного зростання до 3,2%
Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік до 3,2% із раніше прогнозованих у липні 3,0%, зберігши при цьому прогноз на 2026 рік на рівні 3,1%. Перегляд прогнозу у бік підвищення, оголошений у вівторок у звіті МВФ «Перспективи розвитку світової економіки», пов'язаний з тим, що вплив тарифів та фінансових умов виявився менш серйозним, ніж спочатку побоювалися.
Мінфін залучив майже 20 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 14 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,57 млрд грн в еквіваленті, що на 3,74 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 23,31 млрд грн.
Вартість срібла перевищила $52
Вартість ф'ючерсів на срібло з постачанням у грудні 2025 року перевищила $52,1 за тройську унцію.
Крипторинок втратив $150 млрд через торговельну війну США та Китаю
Загальна вартість ринку криптовалют впала на понад $150 мільярдів за добу на тлі різкого розпродажу, спричиненого ескалацією торговельного конфлікту між США та Китаєм. Провідні цифрові активи, зокрема Bitcoin та Ether, продовжують знижуватися після історичної хвилі ліквідацій, що почалася на вихідних.
Активи BlackRock сягнули рекордних $13,5 трлн на тлі буму ETF-фондів
Найбільший у світі управитель активами BlackRock повідомив про рекордний обсяг активів під управлінням (AUM), який за підсумками третього кварталу 2025 року досяг $13,5 трлн. Дохід компанії зріс на 25%, проте чистий прибуток знизився через витрати на поглинання.
