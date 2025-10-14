Вартість срібла перевищила $52

Вартість ф'ючерсів на срібло з постачанням у грудні 2025 року перевищила $52,1 за тройську унцію, випливає з даних біржі Comex.

Водночас спотова ціна на метал трохи вища і пробила значення $53 за тройську унцію. Такі дані опублікувало агентство Reuters за даними LSEG. Видання також зазначає, що в ході торгів ціна досягала рекордного максимуму $53,45.

Зростанню цін на метал сприяють очікування інвесторів щодо подальшого циклу зниження відсоткових ставок з боку Федеральної резервної системи США (ФРС), а також загальна напруженість, що склалася на спотовому ринку.

Остання стала наслідком торгової війни між США та Китаєм. Відносини двох країн особливо загострилися після того, як 10 жовтня Китай оголосив про розширення контролю над експортом рідкісноземельних металів.

Дії китайського лідера спонукали главу Білого дому виступити з загрозою введення 100% мита на китайські товари та взаємного розширення експортного нагляду за критично важливим програмним забезпеченням, виробленим у США, пише Reuters.

Водночас вартість ф'ючерсів на золото вкотре оновила історичний максимум. У моменті котирування грудневого ф'ючерсу на Comex перевищили $4182 за унцію.