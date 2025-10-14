Multi від Мінфін
14 жовтня 2025, 17:45

Активи BlackRock сягнули рекордних $13,5 трлн на тлі буму ETF-фондів

Найбільший у світі управитель активами BlackRock повідомив про рекордний обсяг активів під управлінням (AUM), який за підсумками третього кварталу 2025 року досяг $13,5 трлн. Дохід компанії зріс на 25%, проте чистий прибуток знизився через витрати на поглинання. Головним драйвером зростання стали масові інвестиції в біржові фонди (ETF) підрозділу iShares. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Найбільший у світі управитель активами BlackRock повідомив про рекордний обсяг активів під управлінням (AUM), який за підсумками третього кварталу 2025 року досяг $13,5 трлн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Двигуни зростання: ETF та приватні ринки

За третій квартал BlackRock залучив $205 мільярдів нових клієнтських коштів. Ключову роль у цьому відіграли ETF-фонди, які залучили левову частку цих грошей, продемонструвавши рекордний квартал. Сильний попит також спостерігався на продукти приватних ринків та фонди грошового ринку. Загалом активи під управлінням підрозділу iShares перевищили $5 трлн, а в кеш-менеджменті — $1 трлн.

Загальний дохід компанії зріс на 25,2% у річному обчисленні, досягнувши $6,51 мільярда. Цьому сприяли сприятливі ринкові умови та доходи від нещодавно придбаних компаній GIP та HPS.

Технології та коментар керівництва

Доходи від технологічних послуг, зокрема від флагманської платформи управління ризиками Aladdin, зросли до $515 млн. Цьому також сприяло нещодавнє придбання постачальника даних Preqin.

Генеральний директор BlackRock Лоренс Фінк зазначив, що компанія входить у традиційно найсильніший четвертий квартал із потужною динамікою. «Наша єдина платформа, що спирається на модель публічно-приватних інвестицій, технологію Aladdin та спільну культуру, готова скористатися найбільшими можливостями на глобальних ринках капіталу», — заявив він.

Фінансові результати та реакція ринку

Попри зростання доходу, офіційний (GAAP) прибуток на акцію (EPS) впав на 23% до $8,43. Це пов'язано з безготівковими витратами на поглинання. Водночас скоригований прибуток на акцію, який не враховує ці витрати, зріс на 1% до $11,55 і перевершив очікування аналітиків.

Протягом кварталу компанія викупила власні акції на суму $375 мільйонів. З початку року акції BlackRock зросли на 12,7%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
