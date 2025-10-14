Мінфін залучив майже 20 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 14 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,57 млрд грн в еквіваленті, що на 3,74 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 23,31 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,57 млрд грн під 16,34% з погашенням 18 листопада 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

2,38 млрд грн під 17,10% з погашенням 23 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

3,13 млрд грн під 17,80% з погашенням 15 листопада 2028 року (первинне розміщення);

5,15 млрд грн під 14,89% з погашенням 25 липня 2029 року (первинне розміщення).

В іноземній валюті:

$151,17 млн під 4,02% з погашенням 17 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 4,09%).

У Міністерстві фінансів зазначили, що за результатами вже двох аукціонів у жовтні до державного бюджету вже залучено 42,8 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року — 451,3 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн.

Усі залучені кошти спрямовуються на підтримку ЗСУ та зміцнення фінансової стійкості держави. Міністерство фінансів проводить аукціони щовівторка. Номінал однієї облігації — 1 000 грн, $1 000 або 1 000 євро.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.