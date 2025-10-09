Головне за четвер: Сповільнення інфляції, перевірка бізнесу та План проходження зими

Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% порівняно з 13,2% у серпні. Про це йдеться в повідомленні Держстату.

Нове відео: Долар під тиском: головні ризики для курсу валют

У новому випуску розбираємо головні чинники: падіння частки долара у світових резервах, тарифні війни та вимоги Трампа до ФРС, можливий шатдаун у США, внутрішні фактори і плановані інтервенції НБУ.

122 додаткові перевірки бізнесу: До кого та коли завітають податківці

122 додаткові нові перевірки проведе Державна податкова служба до кінця 2025 року. Загалом майже 5 тисяч перевірок запланувала Податкова за оновленим планом за весь 2025 рік. Про це повідомляє Опендатабот.

Фіксована ціна на газ для населення буде незмінною до 31 березня 2026 року

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко запевнила, що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

Кабмін схвалив План проходження зими

Уряд схвалив План проходження зими — затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб, що передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Битва за гаманець: хто пропонує найкращі програми лояльності у банках

Програми лояльності перетворилися з приємного бонусу на потужний інструмент утримання клієнтів. Банки повертають гроші за покупки, надають знижки на проведення певних операцій, додають відсотки до депозиту. Чиї програми лояльності є найцікавішими, досліджував «Мінфін».

Українські пам`ятні монети: як зібрати інвестиційну колекцію на середню зарплату

Прийнято вважати, що колекціонування монет — задоволення не з дешевих, тим паче, їх придбання з інвестиційною метою. Ризикну спростувати це твердження та розповім, як зібрати колекцію монет із мінімальними вкладеннями, і скільки можна заробити.