Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
9 жовтня 2025, 20:00

Головне за четвер: Сповільнення інфляції, перевірка бізнесу та План проходження зими

Інфляція в Україні у вересні сповільнилася з 13,2% до 11,9% — Держстат

Інфляція в Україні у вересні сповільнилася з 13,2% до 11,9% — ДержстатРічна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% порівняно з 13,2% у серпні.

Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% порівняно з 13,2% у серпні. Про це йдеться в повідомленні Держстату.

Нове відео: Долар під тиском: головні ризики для курсу валют

У новому випуску розбираємо головні чинники: падіння частки долара у світових резервах, тарифні війни та вимоги Трампа до ФРС, можливий шатдаун у США, внутрішні фактори і плановані інтервенції НБУ.

122 додаткові перевірки бізнесу: До кого та коли завітають податківці

122 додаткові нові перевірки проведе Державна податкова служба до кінця 2025 року. Загалом майже 5 тисяч перевірок запланувала Податкова за оновленим планом за весь 2025 рік. Про це повідомляє Опендатабот.

Фіксована ціна на газ для населення буде незмінною до 31 березня 2026 року

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко запевнила, що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

Кабмін схвалив План проходження зими

Уряд схвалив План проходження зими — затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб, що передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Битва за гаманець: хто пропонує найкращі програми лояльності у банках

Програми лояльності перетворилися з приємного бонусу на потужний інструмент утримання клієнтів. Банки повертають гроші за покупки, надають знижки на проведення певних операцій, додають відсотки до депозиту. Чиї програми лояльності є найцікавішими, досліджував «Мінфін».

Українські пам`ятні монети: як зібрати інвестиційну колекцію на середню зарплату

Прийнято вважати, що колекціонування монет — задоволення не з дешевих, тим паче, їх придбання з інвестиційною метою. Ризикну спростувати це твердження та розповім, як зібрати колекцію монет із мінімальними вкладеннями, і скільки можна заробити.

