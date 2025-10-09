У новому випуску розбираємо головні чинники: падіння частки долара у світових резервах, тарифні війни та вимоги Трампа до ФРС, можливий шатдаун у США, внутрішні фактори і плановані інтервенції НБУ.
9 жовтня 2025, 17:10
Долар під тиском: головні ризики для курсу валют (відео)
-
Що відбувається з доларом — і чому його частка у світових резервах впала до мінімуму за 30 років?
-
Яким буде коридор для долара і євро в Україні?
-
Чому золото знову дорожчає? І коли очікувати сплески на ринку — дивіться у випуску.
Коментарі