Українські пам`ятні монети: як зібрати інвестиційну колекцію на середню зарплату

Прийнято вважати, що колекціонування монет — задоволення не з дешевих, тим паче, їх придбання з інвестиційною метою. Ризикну спростувати це твердження та розповім, як зібрати колекцію монет із мінімальними вкладеннями, і скільки можна заробити.

Як вихідну суму, вирішив взяти середню зарплату в Україні. Станом на 1 вересня (свіжіших офіційних даних статистики поки що немає) вона склала 25 911 гривень. Від цієї суми і відштовхуватимемося, збираючи нашу віртуальну колекцію українських пам'ятних та інвестиційних монет.

З чого розпочати?

Отже, з огляду на дуже скромний колекційний бюджет, дорогі золоті монети вагою від пів унції золота і більше ми не потягнемо. Але з огляду на те, що золото активно дорожчає на світовому ринку, його повністю ігнорувати в нашій стартовій колекції не варто.

Тому з українських золотих монет варто звернути увагу на серію найменших золотих монет вагою 1,24 грами, номіналом 2 гривні, які періодично випускалися у 2003—2012 роках, зазвичай тиражем близько 10 000 екземплярів.

Це можуть бути монети, присвячені тваринному світу: «Черепаха», «Саламандра», «Їжак», «Байбак», а також монети серії «Скіфське золото»: «Олень», «Кабан», «Богиня Апі». Вартість таких монет на колекційних сайтах коливається від 9 700 до 12 000 гривень.

Оскільки бюджет у нас досить скромний, то обмежимося варіантом «Байбак» за 9 700 гривень. При цьому, якщо поторгуватися на нумізматичних ринках із «живим» колекціонером-продавцем, можна ще збити 200−300 гривень від ціни, що була спочатку. Тож не соромтеся торгуватися.

Ця монета має ознаки як пам'ятної (присвячена конкретному представнику українського тваринного світу), так і інвестиційної (великий тираж).

Якщо припустити, що золото на тлі геополітичної турбулентності дорожчатиме й надалі, така монета «посилить» інвестиційну складову майбутньої колекції.

Динаміка ціни на золото

Отже, після придбання золотої монети «Бабак» із наших 25 911 гривень, у нас залишається близько 16 211 гривень.

Щоб продовжити диверсифікацію своїх вкладень у нумізматику варто звернути увагу на срібні монети. Чому?

По-перше, Банкнотно-монетний двір НБУ випускає досить багато їх варіантів, високої якості, на різний гаманець, а також різноманітної тематики — від інвестиційних «Архістратиг Михаїл» до тематичних серій: особистості, історичні пам'ятки та дати, патріотична тематика, війна тощо. А тематична колекція завжди цінується дорожче за хаотичний набір монет.

По-друге, срібло слідом за золотом теж поки що дорожчає. Відповідно, при продовженні цього тренду вартість колекції зростатиме.

Динаміка ціни на срібло

Де брати монети?

В ідеалі варто купувати українські пам'ятні та інвестиційні монети у їхнього первісного продавця та виробника — Нацбанку України з його Банкнотно-монетним двором. В інтернет-магазині НБУ, якщо оперативно зреагуєте та вчасно купите ту чи іншу монету під час її продажу, ціна буде значно нижчою, ніж у тих же продавців-нумізматів, на аукціонних майданчиках або в банках, які теж роблять свої накрутки ціни.

Для своєї колекції варто взяти інвестиційного «Архістратига Михаїла», вагою 1 унцію срібла. Його часто продає НБУ, і, наприклад, 8 жовтня продаватиме її також у своєму магазині за ціною 3 068 гривень:

Можна вибрати інший варіант із патріотичною тематикою, інвестиційною та водночас пам'ятною, срібної монети «30 років Незалежності України — ти у мене єдина» 2021 року, тираж 15 000 штук, 1 унція чистого срібла:

Після покупки «Архістратига Михаїла» або монети «30 років Незалежності України — ти у мене єдина» залишиться бюджет у межах 13 143 гривень (якщо візьмемо «Архістратига Михаїла») або близько 12 512 гривень (якщо купимо монету «30 років Незалежності України — ти у мене єдина»).

Тепер варто підібрати в колекцію 1−2 вже пам'ятних срібних монет. Патріотична, військова та історична тематика в пам'ятних срібних монетах зараз є дуже популярною у колекціонерів. Наприклад, нумізматичним «хітом» стала монета «Ан-225 Мрія» 20 гривень 2002 року, ціна якої вже стабільно тримається в межах 50 тисяч гривень:

«На старті», у 2002 році, ця монета коштувала близько 3−4 тисяч гривень, до 2016 року подорожчала до 8 800 гривень, а після сумних подій весни 2022 року, коли літак було знищено агресором, її вартість стабільно йшла вгору.

На жаль, ми не можемо її взяти у свій початковий колекційний кейс через дорожнечу та обмеженість нашого бюджету, але якби бюджет був більшим, це був би дуже гідний вибір.

При 12 512−13 143 гривень, що залишилися в нашому бюджеті, зі срібних пам'ятних монет я б, як варіант, підібрав, наприклад:

1. «Визвольна війна середини XVII століття», 20 гривень, 1998 року, 1 унція срібла, тираж 10 000 штук.

2. Монета «Захисниці», номінал 10 гривень, 2023 рік, тираж 2 500 штук.

Після всіх цих покупок у нас залишиться близько 2 162 — 2 793 гривень.

Якщо брати ці монети на нумізматичних майданчиках свого міста у «живих» продавців або через функцію «запропонувати свою ціну» на інтернет-майданчиках, можна заощадити ще близько 300−400 гривень. Тоді залишок бюджету може становити близько 3 000 гривень.

Ці кошти варто витратити на монети з нейзильберу чи інших недорогоцінних металів. Тут вибір українських пам'ятних монет є величезним. Тож можна підібрати щось до душі. Ще раз нагадаю: тематичні колекції завжди цінуються дорожче.

Ось, наприклад, приблизний набір монет за тематикою «Особистості» та «Історія України», які впишуться до бюджету на 3 тисячі гривень і при цьому відчутно додадуть вагу колекції:

«Богдан Хмельницький», номінал 200 000 карбованців, 1995 рік, тираж 250 тисяч штук, мельхіор, ціна близько 320 грн:

2. «Михайло Грушевський», номінал 200 000 карбованців, 1996 рік, тираж 75 000 штук, мельхіор. Ціна близько 510 грн.

3. «Леся Українка», номінал 200 000 карбованців, 1996 рік, тираж 100 000 штук, мельхіор. Ціна близько 420 грн.

4. «Академік В.І. Вернадський», номінал 2 гривні, 2003 рік, тираж 30 000 штук, нейзильбер. Ціна близько 720 грн. Ця монета з початку 2025 року подорожчала майже в 1,6−1,7 раза.

5. «Олександр Довженко», номінал 2 гривні, 2004 рік, тираж 30 000 штук, нейзильбер. Ціна близько 475 грн.

6. «Василь Стус», номінал 2 гривні, 2008 рік, тираж 35 000 штук, нейзильбер. Ціна близько 280 грн.

7. Ігор Сікорський, номінал 2 гривні, 2009 рік, тираж 35 000 штук, нейзильбер. Ціна близько 270 грн.

У результаті, витративши середню серпневу зарплату, ми отримали диверсифіковану як з нумізматичного погляду, так і вартості дорогоцінних металів, колекцію українських інвестиційних та пам'ятних монет.

Чого очікувати від своїх вкладень і на що обов'язково варто звернути увагу під час купівлі монет?

Звичайно, такого темпу зростання золота та срібла, як ми спостерігаємо у 2025 році, наступного року й пізніше вже може й не бути. Але за рахунок зростання нумізматичної цінності придбань колекція щорічно додаватиме 10−15% до своєї вартості, а за сприятливого розкладу — навіть більше.

Пам'ятайте, що при купівлі колекційних монет усі вони мають бути в захисному холдері, монети з дорогоцінних металів повинні мати сертифікат Нацбанку та відповідну упаковку. Не допустимі також будь-які подряпини, вм'ятини тощо, оскільки вони суттєво впливають на ціну монети. Тож при купівлі монет будьте уважними.

Надалі до цієї основи можна вже поступово поповнювати свою колекцію українських пам'ятних монет у тому напрямку й за тією тематикою колекціонування, яка більше до душі та кишені.