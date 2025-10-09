Кабмін схвалив План проходження зими

Уряд схвалив План проходження зими — затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб, що передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.