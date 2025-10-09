Уряд схвалив План проходження зими — затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб, що передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
9 жовтня 2025, 8:00
Кабмін схвалив План проходження зими
Що відомо
В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.
«Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», — наголосила Глава Уряду.
