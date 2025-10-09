Битва за гаманець: хто пропонує найкращі програми лояльності у банках

Програми лояльності перетворилися з приємного бонусу на потужний інструмент утримання клієнтів. Банки повертають гроші за покупки, надають знижки на проведення певних операцій, додають відсотки до депозиту . Чиї програми лояльності є найцікавішими, досліджував «Мінфін».

Що таке програма лояльності

Якщо говорити просто, програма лояльності банку — це система заохочень, створена для зміцнення довгострокових відносин із клієнтами. Це спосіб банку сказати «дякую» за те, що ви користуєтесь його послугами, і м'яко натякнути, щоб ви робили це частіше. Звісно, за цим стоїть не стільки альтруїзм, скільки фінансовий розрахунок.

Основний принцип полягає у винагороді клієнтів за певні дії, найчастіше — за безготівкові розрахунки банківською карткою. Коли ви оплачуєте покупку карткою, банк-власник термінала (еквайр) сплачує комісію банку, що випустив вашу картку (емітенту). Ця комісія називається інтерчейндж. Частиною цих коштів банк-емітент і ділиться з вами, щоб заохотити і надалі користуватися саме його карткою. Це класична бізнес-модель, де всі у виграші: ви отримуєте кешбек, а банк — лояльного клієнта, який генерує для нього дохід.

Арсенал вдячності: основні види банківських бонусів

Хоча найпопулярнішим видом винагороди в українських банках залишається кешбек, арсенал програм лояльності значно ширший. Ось основні інструменти, якими банки заохочують своїх клієнтів:

Кешбек : Класика жанру. Це повернення певного відсотка від суми витрачених коштів. Кешбек може надходити у вигляді «живих» грошей, які зараховуються на картковий рахунок, або бонусних балів, які можна конвертувати у гроші чи витратити на щось інше.

: Класика жанру. Це повернення певного відсотка від суми витрачених коштів. Кешбек може надходити у вигляді «живих» грошей, які зараховуються на картковий рахунок, або бонусних балів, які можна конвертувати у гроші чи витратити на щось інше. Бонусні програми : За кожну транзакцію клієнт отримує бали, милі або бонуси. Накопичивши певну кількість, їх можна обміняти на товари чи послуги з каталогу банку, сертифікати партнерів, або використати для повної чи часткової оплати покупок.

: За кожну транзакцію клієнт отримує бали, милі або бонуси. Накопичивши певну кількість, їх можна обміняти на товари чи послуги з каталогу банку, сертифікати партнерів, або використати для повної чи часткової оплати покупок. Дисконтні програми : Найпростіший вид лояльності. Клієнти отримують миттєві знижки при оплаті карткою в мережах партнерів банку. Це не повернення коштів, а пряме зменшення суми чека в момент покупки.

: Найпростіший вид лояльності. Клієнти отримують миттєві знижки при оплаті карткою в мережах партнерів банку. Це не повернення коштів, а пряме зменшення суми чека в момент покупки. Преміальні привілеї: Це багаторівневі програми для власників преміум-карток. Тут статус клієнта та обсяг переваг залежать від типу картки. Такі програми можуть включати безкоштовний доступ до бізнес-залів в аеропортах, послуги консьєрж-сервісу, страхування для подорожей за кордон, спеціальні пропозиції від готелів тощо.

ТОП-5 банків із найцікавішими програмами лояльності

Пріоритет у сучасних програмах лояльності однозначно надається кешбеку. Банки змагаються у розмірах відсотків, кількості категорій на вибір та вигідних пропозиціях від партнерів.

àbank: подвійна «Вигода»

àbank зробив ставку на глибоку інтеграцію з одним із найбільших ритейлерів країни, запропонувавши клієнтам кредитну картку «Вигода», створену спільно з мережею «Епіцентр».

У чому унікальність?

Представники банку наголошують, що ключова перевага картки — це синергія фінансових та ритейл-послуг.

«Картка „Вигода“ вирізняється відразу декількома перевагами. По-перше, це унікальна розстрочка під 0,00001% на 6 місяців для покупок в Епіцентрі — подібних умов практично немає на ринку. По-друге, клієнти отримують подвійний кешбек: 1% за будь-які покупки та ще 1% бонусами в мережі „Епіцентр“. Додатково картка має кредитний ліміт до 200 000 грн і пільговий період до 62 днів, що дозволяє користуватися коштами без переплат», — коментують в àbank.

Фактично, картка працює, як єдина система, де фінанси та покупки інтегровані.

«Це означає, що клієнт відразу отримує доступ не лише до кредитного ліміту, а й до спеціальних бонусів мережі: додаткова винагорода за покупки, акції на доставку, подарункові бонуси за активне користування карткою», — додають у банку.

Умови та кешбек:

Валюта кешбеку: «Живі» гроші, а не бонуси. Накопичені кошти стають доступними для виведення після досягнення суми 100 грн.

Принцип нарахування: Кешбек у розмірі 1% нараховується автоматично на всі покупки в торгових мережах та онлайн-магазинах. Активувати нічого не потрібно. Водночас за платежі, на кшталт комунальних послуг чи податків, кешбек не нараховується.

Ліміти: Максимальна сума кешбеку на місяць становить 1 000 грн. Якщо ліміт вичерпано, кешбек за подальші покупки не нараховується до початку наступного місяця. Мінімальної суми покупки для нарахування винагороди немає.

Обслуговування та комісії: Випуск та обслуговування картки — безкоштовні. Зняття власних коштів — без комісії. За зняття кредитних коштів до 1 000 грн діє фіксована комісія (7−47 грн), понад 1 000 грн — 4%.

Кредитний ліміт: Від 1 000 до 200 000 грн, встановлюється індивідуально.

Оформлення: Картку можна оформити онлайн за 5−10 хвилин через застосунок àbank24 або на сайті, маючи лише паспорт та ІПН (або документи в «Дії»).

Для нових клієнтів діють додаткові акції, наприклад, подарункові бонуси за перші покупки або безкоштовна доставка з «Епіцентру» при оплаті карткою від 500 грн.

monobank: гнучкість та вибір, як філософія

Monobank стабільно утримує позиції лідера ринку завдяки гнучкості та величезному вибору категорій кешбеку. Його програма лояльності є однією з найпопулярніших в Україні.

Кешбек від банку: Щомісяця клієнт може обрати дві категорії з підвищеним кешбеком (наприклад, «Продукти», «Одяг та взуття», «Кіно», «Кафе»). Розмір кешбеку може сягати до 10%.

Партнерський кешбек: Банк має розгалужену мережу партнерів (АЗС, супермаркети, магазини техніки), де кешбек може досягати 20%. Пропозиції постійно оновлюються.

Державні програми: Monobank є учасником державної програми «Купуй українське», що дозволяє отримувати компенсацію за купівлю товарів вітчизняного виробництва.

Зручність: Усі налаштування та вивід коштів (від 100 грн) відбуваються у декілька дотиків у мобільному застосунку, який регулярно визнається одним із найкращих на ринку, про що свідчить перемога у FinAwards 2025.

Банк Глобус: високі відсотки для щоденних витрат

Банк «Глобус» із карткою GlobusPlus пропонує одну з найконкурентніших та найрізноманітніших програм кешбеку.

Високі відсотки: Банк пропонує кешбек до 20% у таких важливих категоріях, як транспорт, дитячі товари та аптеки.

Велика кількість категорій: Клієнтам доступний вибір із 8 категорій від банку, з яких можна обрати 3. Це дозволяє покрити більшість повсякденних витрат.

Широка партнерська мережа: «Глобус» активно розвиває партнерський кешбек, пропонуючи знижки та повернення коштів у десятках популярних магазинів.

ПУМБ: прозорість та кешбек на комуналку

ПУМБ із карткою «всеМОЖУ Online» пропонує прозорі та вигідні умови. Його кредитна картка була визнана найкращою, за версією FinAwards 2025, що свідчить про високу оцінку як експертів, так і клієнтів.

Гарантований кешбек: На відміну від багатьох конкурентів, ПУМБ часто пропонує кешбек на комунальні платежі, поповнення мобільного та інші категорії, які зазвичай є винятками в інших банках.

Вибір категорій: Щомісяця можна обирати 2−3 категорії з підвищеним кешбеком. Розмір повернення залежить від того, чиїми коштами ви користуєтесь — власними чи кредитними.

Партнерські пропозиції: Банк регулярно оновлює список партнерів, де можна отримати додатковий кешбек.

Sense Bank: клубні привілеї та бонусна система

Sense Bank із карткою «Red 2.0» пропонує одну з найцікавіших програм із вибору категорій кешбеку та гнучку систему винагород у межах «Cash'U Club».

Багато категорій: Програма лояльності дозволяє обирати до 7 категорій з підвищеним кешбеком, щоправда, їх кількість залежить від статусу клієнта в програмі.

Бонуси замість грошей: Нараховані бонуси можна вивести на картку, як реальні гроші, або використати для повної чи часткової оплати покупок безпосередньо в додатку.

Високий партнерський кешбек: Пропонує до 15% повернення у широкій мережі магазинів-партнерів.

Погляд зсередини: що думають про лояльність у банках

Ми звернулися до àbank, щоб дізнатися, які тренди сьогодні домінують на ринку та чого очікувати клієнтам у майбутньому.

Про найпопулярніші програми:

«Сьогодні серед клієнтів нашого банку найпопулярнішими є програми лояльності, що поєднують вигоду у щоденних витратах та персоналізацію. Найчастіше обирають кешбек у національних мережах, зокрема, в АТБ та Епіцентрі, а також Smart-кешбек, який дозволяє самостійно підбирати актуальні пропозиції від партнерів», — пояснює керівник напрямку кредитних карток àbank Євген Зайченко.

Про конкурентні переваги та плани:

«Наша бонусна програма відрізняється тим, що ми поєднуємо стандартні винагороди з ексклюзивними партнерськими пропозиціями. Так, ми постійно працюємо над розширенням партнерських програм і вже ведемо переговори з новими мережами супермаркетів, АЗС та онлайн-сервісами», — розповідає банкір.

Цікаво, що банки не бояться визнавати і невдалі експерименти, що свідчить про зрілість ринку.

«Так, у нас були окремі експерименти з програмами, які на етапі запуску здавалися перспективними, але не отримали широкої підтримки клієнтів. Ми розглядаємо такі кейси, як цінний досвід: уважно аналізуємо причини та швидко коригуємо підхід», — каже Зайченко.

Висновок

Отже, боротьба за лояльність клієнтів триває. Кешбек залишається головною зброєю, але перемагатиме той, хто запропонує не просто високий відсоток, а й максимальну зручність, персоналізацію та реальну вигоду в тих місцях, де люди витрачають гроші щодня. А споживачам варто пам'ятати: найвигідніша програма — це та, яка відповідає саме вашим звичкам. І, звісно, та, де ви не забуваєте вчасно читати умови та виводити накопичений кешбек.