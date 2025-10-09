122 додаткові перевірки бізнесу: До кого та коли завітають податківці

122 додаткові нові перевірки проведе Державна податкова служба до кінця 2025 року. Загалом майже 5 тисяч перевірок запланувала Податкова за оновленим планом за весь 2025 рік. Про це повідомляє Опендатабот.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перевірка бізнесу

У 79% випадків податківці завітають до компаній. Щонайменше 1391 перевірку наразі залишилось провести Податковій цьогоріч.

З жовтня до кінця року перевірять 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10, які мають з ними зв’язки. Також у списку 13 бізнесів, що входять до Індексу Опендатаботу 2025.

Податкова у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. Згідно з новими даними, 4908 перевірок заплановано у 2025 році. Це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка. Варто зважати, що, хоча загальна кількість зросла, деякі підприємства було виключено зі списку, а інші — додано.

Читайте також: «Мораторій на перевірки» бізнесу: що насправді ухвалено

79% перевірок припадають на компанії (3881 підприємство) і 21% на фопів (1027 бізнесів). Найбільше перевірок заплановано на грудень: податківці проведуть 482 перевірки.

Загалом до кінця року Податкова планує перевірити 1016 компаній (73%), 42 фінансові установи та нерезидентів (3%), 268 фопів (19,3%) та 65 бізнесів, щодо яких є питання по сплаті ПДФО, військового збору та ЄСВ (4,7%). Водночас серед підприємств, які залишилися у плані, є ті, що вже не ведуть діяльність: у 9 компаній порушено справу про банкрутство, ще 9 перебувають у стані припинення, а 4 вже закриті офіційно.

Найбільше до кінця року перевірятимуть бізнеси та компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (272 компанії або 24%), сільського господарства (119 або 11%), виробництва харчових продуктів (76 або 7%), складського господарства та логістики (64 або 6%) та роздрібної торгівлі (49 або 4%).

Кожна п'ята перевірка відбудеться у столиці — 219, наслідують податківці з Дніпропетровщини (122 або 11%), Одещини (114 або 10%), Львівщини (79 або 7%) та Полтавщини (60 або 5,4%).

Варто зазначити, що з жовтня до кінця року Податкова перевірить 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10, які мають з ними зв’язки. Також у списку 13 компаній, що входять до Індексу Опендатаботу 2025.