122 додаткові перевірки бізнесу: До кого та коли завітають податківці

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 жовтня 2025, 9:42

122 додаткові перевірки бізнесу: До кого та коли завітають податківці

122 додаткові нові перевірки проведе Державна податкова служба до кінця 2025 року. Загалом майже 5 тисяч перевірок запланувала Податкова за оновленим планом за весь 2025 рік. Про це повідомляє Опендатабот.

122 додаткові нові перевірки проведе Державна податкова служба до кінця 2025 року.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перевірка бізнесу

У 79% випадків податківці завітають до компаній. Щонайменше 1391 перевірку наразі залишилось провести Податковій цьогоріч.

З жовтня до кінця року перевірять 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10, які мають з ними зв’язки. Також у списку 13 бізнесів, що входять до Індексу Опендатаботу 2025.

Податкова у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. Згідно з новими даними, 4908 перевірок заплановано у 2025 році. Це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка. Варто зважати, що, хоча загальна кількість зросла, деякі підприємства було виключено зі списку, а інші — додано.

Читайте також: «Мораторій на перевірки» бізнесу: що насправді ухвалено

79% перевірок припадають на компанії (3881 підприємство) і 21% на фопів (1027 бізнесів). Найбільше перевірок заплановано на грудень: податківці проведуть 482 перевірки.

Загалом до кінця року Податкова планує перевірити 1016 компаній (73%), 42 фінансові установи та нерезидентів (3%), 268 фопів (19,3%) та 65 бізнесів, щодо яких є питання по сплаті ПДФО, військового збору та ЄСВ (4,7%). Водночас серед підприємств, які залишилися у плані, є ті, що вже не ведуть діяльність: у 9 компаній порушено справу про банкрутство, ще 9 перебувають у стані припинення, а 4 вже закриті офіційно.

Найбільше до кінця року перевірятимуть бізнеси та компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (272 компанії або 24%), сільського господарства (119 або 11%), виробництва харчових продуктів (76 або 7%), складського господарства та логістики (64 або 6%) та роздрібної торгівлі (49 або 4%).

Кожна п'ята перевірка відбудеться у столиці — 219, наслідують податківці з Дніпропетровщини (122 або 11%), Одещини (114 або 10%), Львівщини (79 або 7%) та Полтавщини (60 або 5,4%).

Варто зазначити, що з жовтня до кінця року Податкова перевірить 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10, які мають з ними зв’язки. Також у списку 13 компаній, що входять до Індексу Опендатаботу 2025.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами