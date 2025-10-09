Фіксована ціна на газ для населення буде незмінною до 31 березня 2026 року

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко запевнила , що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

Уряд продовжив дію покладення спеціальних обовʼязків на суб'єктів ринку природного газу:

для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

«Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону», — наголосила Свириденко.

Вона додала, що Уряд працює над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, попри нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці.

«Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи», — зазначила прем'єр-міністр.