Прем'єр-міністр Юлія Свириденко запевнила, що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.
9 жовтня 2025, 8:37
Фіксована ціна на газ для населення буде незмінною до 31 березня 2026 року
Уряд продовжив дію покладення спеціальних обовʼязків на суб'єктів ринку природного газу:
- для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);
- для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).
«Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону», — наголосила Свириденко.
Вона додала, що Уряд працює над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, попри нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці.
«Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи», — зазначила прем'єр-міністр.
