26 вересня 2025, 20:00

Головне за тиждень: Ukraine Facility, прогноз ЄБРР по Україні, «репараційний кредит»

Головні фінансові новини за тиждень, 22−26 вересня.

Головні фінансові новини за тиждень, 22−26 вересня.

Єврокомісія підтримала зміни програми реформ Ukraine Facility

Європейська комісія ухвалила запропоновані Україною поправки до «Плану України» — ключового документа з переліком реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility.

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2,5% з раніше очікуваних 3,3%. Зниження пов’язане з високою невизначеністю через війну. При цьому прогноз на 2026 рік залишається незмінним — 5%, за умови припинення бойових дій та початку післявоєнної відбудови.

ЄС розглядає «репараційний кредит» Україні на суму до 130 мільярдів євро — Reuters

За словами офіційних осіб ЄС, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні «репараційного кредиту» на суму до 130 млрд євро. Ця сума, яка ще може бути уточнена після оцінки МВФ щодо фінансових потреб України на 2026−2027 роки, базуватиметься на заморожених російських активах, що знаходяться на Заході.

В Україні прискорилася промислова інфляція до 7,3%

У серпні 2025 року зростання цін виробників промислової продукції прискорилося до 7,3% у річному вимірі, тоді як місяцем раніше становило 4,7%.

Мінфін залучив 14 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 23 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,09 млрд грн в еквіваленті, що на 6,53 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,56 млрд грн.

НБУ заборонив криптогаманець Trustee Plus

Національний банк ухвалив рішення визнати послуги компанії Trustee Global UAB, які надаються через застосунок (криптогаманець) TRUSTEE PLUS такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг, що підлягають ліцензуванню та авторизації Нацбанком та заборонив їх надання.

Джерело: Мінфін
