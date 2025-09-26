Головне за тиждень: Ukraine Facility, прогноз ЄБРР по Україні, «репараційний кредит»

Європейська комісія ухвалила запропоновані Україною поправки до «Плану України» — ключового документа з переліком реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility.

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2,5% з раніше очікуваних 3,3%. Зниження пов’язане з високою невизначеністю через війну. При цьому прогноз на 2026 рік залишається незмінним — 5%, за умови припинення бойових дій та початку післявоєнної відбудови.

ЄС розглядає «репараційний кредит» Україні на суму до 130 мільярдів євро — Reuters