Мінфін залучив 14 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 23 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,09 млрд грн в еквіваленті, що на 6,53 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,56 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,49 млрд грн під 16,35% з погашенням 14 жовтня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

2,53 млрд грн під 17,10% з погашенням 10 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

1,64 млрд грн під 17,80% з погашенням 27 вересня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).

В іноземній валюті:

$203,64 млн під 4,12% з погашенням 15 квітня 2027 року (первинне розміщення).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.