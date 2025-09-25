Multi від Мінфін
25 вересня 2025, 9:01

ЄС розглядає «репараційний кредит» Україні на суму до 130 мільярдів євро — Reuters

За словами офіційних осіб ЄС, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні «репараційного кредиту» на суму до 130 млрд євро. Ця сума, яка ще може бути уточнена після оцінки МВФ щодо фінансових потреб України на 2026−2027 роки, базуватиметься на заморожених російських активах, що знаходяться на Заході. Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційних осіб ЄС, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні «репараційного кредиту» на суму до 130 млрд євро.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюватиме механізм

Кредит, спрямований на фінансування оборони, потрібно буде погасити тільки після виплати росією репарацій. Відповідальність за ризики, пов’язані з кредитом, нестимуть країни ЄС та, можливо, деякі інші країни «Великої сімки» (G7).

Більшість російських заморожених активів (близько 210 млрд євро) знаходяться в бельгійському депозитарії Euroclear. З них 175 млрд євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для нового кредиту.

Перед запуском механізму ЄС спершу планує погасити попередній кредит G7 на 45 млрд євро, погоджений минулого року, що залишить близько 130 млрд євро для нового «репараційного кредиту».

Єврокомісія працює над механізмом, який дозволить використовувати заморожені російські активи без їх повної конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох країн ЄС та Європейського центрального банку.

Механізм репараційних кредитів, ймовірно, включатиме спеціальну цільову структуру, до якої можна буде переказати заморожені російські кошти з Euroclear в обмін на безкупонні облігації, випущені Європейською комісією з гарантіями ЄС та, можливо, урядів G7.

Наступні кроки

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що рішення про точний розмір кредиту буде ухвалено після отримання оцінки фінансових потреб України від МВФ. За даними Financial Times, перші рекомендації від МВФ очікуються протягом 180 днів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
