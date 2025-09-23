Multi від Мінфін
23 вересня 2025, 8:00

НБУ заборонив Trustee Global UAB надавати послуги через криптогаманець Trustee Plus

Національний банк ухвалив рішення визнати послуги компанії Trustee Global UAB, які надаються через застосунок (криптогаманець) TRUSTEE PLUS такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг, що підлягають ліцензуванню та авторизації Нацбанком та заборонив їх надання, йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк ухвалив рішення визнати послуги компанії Trustee Global UAB, які надаються через застосунок (криптогаманець) TRUSTEE PLUS такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг, що підлягають ліцензуванню та авторизації Нацбанком та заборонив їх надання, йдеться у повідомленні регулятора.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоПід час здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг увагу Нацбанку привернув платіжний сервіс TRUSTEE (https://trusteeglobal.com/) та його застосунок TRUSTEE PLUS, результатом чого стало здійснення Національним банком поглибленого аналізу сервісу TRUSTEE PLUS проєкту TRUSTEE з метою перевірки наявності послуг, що мають ознаки фінансових платіжних послуг.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Під час здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг увагу Нацбанку привернув платіжний сервіс TRUSTEE (https://trusteeglobal.com/) та його застосунок TRUSTEE PLUS, результатом чого стало здійснення Національним банком поглибленого аналізу сервісу TRUSTEE PLUS проєкту TRUSTEE з метою перевірки наявності послуг, що мають ознаки фінансових платіжних послуг.

За результатами поглибленого аналізу встановлено, що Trustee Global UAB, рекламуючи та просуваючи свої послуги громадянам України на території України, надає у застосунку TRUSTEE PLUS, послуги, що за своєю суттю містять ознаки фінансових платіжних послуг із:

  • переказу коштів без відкриття рахунку;
  • виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку / на рахунок користувача.

Отримані Національним банком коментарі від Trustee Global UAB за результатами поглибленого вивчення не спростовують, а в деяких випадках підтверджують надання цією компанією фінансових платіжних послуг у застосунку TRUSTEE PLUS громадянам України на території України.

У зв’язку з цим, відповідно до норм Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» Правління Національного банку ухвалило рішення визнати послуги з використанням сервісу Р2Р та з надання послуг з переказу євро з рахунку / на рахунок користувача в застосунку TRUSTEE PLUS послугами, які за своєю суттю містять відповідні ознаки фінансових платіжних послуг, та заборонити їх надання громадянам України на території України.

Рішення про визнання здійснення Trustee Global UAB безліцензійної діяльності через застосунок TRUSTEE PLUS прийнято за рекомендаціями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 15 вересня 2025 року, у засіданні якого взяв участь Вадим Груша, директор та засновник Trustee Global UAB.

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону про фінансові послуги Trustee Global UAB зобов’язана з дня отримання повідомлення зупинити надання послуг, віднесених до певного виду фінансових платіжних послуг, до приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України. У разі недотримання цих вимог компанія несе відповідальність відповідно до законодавства України.

Зі свого боку Національний банк попереджає громадян бути надзвичайно обережними під час взаємодії з різними онлайн-платформами та сервісами, неавторизованими для надання фінансових послуг в Україні для громадян України.

Перед підписанням будь-якого договору про надання фінансової платіжної послуги або послуги, подібної на фінансову, обов’язково перевіряйте на офіційному Інтернет-представництві Національного банку, чи включена така установа до реєстрів НБУ.

Якщо установа, яка надає фінансові платіжні послуги або послуги, що мають ознаки фінансових, не включена до реєстрів та не авторизована належним чином Національним банком, на неї не поширюються повноваження НБУ щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Я. ..
Я. ..
23 вересня 2025, 9:10
#
«НБУ заборонив Trustee Global UAB надавати послуги через криптогаманець Trustee Plus»

Дуже потужно, тільки в Незламостані вже звикли до заборон різноманітних, тому на заборони нбу-шників якось всім насрати))

Бо з карти трасті якби в магазині можна розплачуватися, тому заборона нбу до одного місця. Бо є вайс, зен, револют, бінанс пей, купа всього існує, щоб людина просто не користувалася картою укр банку в Україні.

Так само як і заборони певних сервісів рнбо, бо є впн, в сучасному світі забороняти чимось користуватися в мережі - немає сенсу, бо твої заборони нікому не цікаві.
+
+15
Maks M
Maks M
23 вересня 2025, 9:59
#
Так виглядає що просто Трасті грошей не дали) Вони самі пішли 3−4 місяці тому, а тут НБУ проснувся і такі «ми забороняємо"(

Trustee гарний сервіс і ехномогічний продукт) Дуже шкода що в Україні все більше і більше закручують гайки (всі цікаві проекти і які користуються популярністю в світі ніколи не зайдусь…"привіт СОВОК»
