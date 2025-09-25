ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2,5% з раніше очікуваних 3,3%. Зниження пов’язане з високою невизначеністю через війну. При цьому прогноз на 2026 рік залишається незмінним — 5%, за умови припинення бойових дій та початку післявоєнної відбудови. Про це йдеться у новому економічному звіті банку.

Макроекономічна стабільність та виклики

Згідно зі звітом ЄБРР, Україна зуміла зберегти макроекономічну стабільність, попри війну. У першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,9%, завдяки внутрішньому споживанню та інвестиціям у критичну інфраструктуру.

Однак, зростання все ще обмежують:

Нестача робочої сили. Рівень безробіття знизився до 12%, що є найнижчим показником за час вторгнення, але наймати працівників важко через мобілізацію та еміграцію.

Пошкодження інфраструктури. Втрати в енергетичному секторі та слабкий аграрний експорт також стримують економіку.

Бюджетний дефіцит. За прогнозами, він досягне 22% ВВП у 2025 році. Для його покриття Україна потребуватиме близько $40 млрд зовнішнього фінансування, зокрема від ЄС, G7 та МВФ.

Інфляція та фінансовий сектор

Інфляція поступово сповільнюється, знизившись з 15,9% у травні до 13,2% у серпні. Національний банк України утримує облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року, що допомагає стримувати інфляцію.

Станом на серпень 2025 року, міжнародні резерви України становили $46 млрд, що покриває 5,5 місяців імпорту та підтримує стабільність обмінного курсу гривні.