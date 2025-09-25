ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 вересня 2025, 12:03

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2,5% з раніше очікуваних 3,3%. Зниження пов’язане з високою невизначеністю через війну. При цьому прогноз на 2026 рік залишається незмінним — 5%, за умови припинення бойових дій та початку післявоєнної відбудови. Про це йдеться у новому економічному звіті банку.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2,5% з раніше очікуваних 3,3%.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Макроекономічна стабільність та виклики

Згідно зі звітом ЄБРР, Україна зуміла зберегти макроекономічну стабільність, попри війну. У першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,9%, завдяки внутрішньому споживанню та інвестиціям у критичну інфраструктуру.

Однак, зростання все ще обмежують:

  • Нестача робочої сили. Рівень безробіття знизився до 12%, що є найнижчим показником за час вторгнення, але наймати працівників важко через мобілізацію та еміграцію.
  • Пошкодження інфраструктури. Втрати в енергетичному секторі та слабкий аграрний експорт також стримують економіку.
  • Бюджетний дефіцит. За прогнозами, він досягне 22% ВВП у 2025 році. Для його покриття Україна потребуватиме близько $40 млрд зовнішнього фінансування, зокрема від ЄС, G7 та МВФ.

Читайте також: Підласа роз'яснила, скільки грошей потрібно для бюджету

Інфляція та фінансовий сектор

Інфляція поступово сповільнюється, знизившись з 15,9% у травні до 13,2% у серпні. Національний банк України утримує облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року, що допомагає стримувати інфляцію.

Станом на серпень 2025 року, міжнародні резерви України становили $46 млрд, що покриває 5,5 місяців імпорту та підтримує стабільність обмінного курсу гривні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами