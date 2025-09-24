В Україні прискорилася промислова інфляція до 7,3%

У серпні 2025 року зростання цін виробників промислової продукції прискорилося до 7,3% у річному вимірі, тоді як місяцем раніше становило 4,7%. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Зростання інфляції

Вартість промислової продукції демонструвала активне зростання з 2024 року до березня 2025-го, коли ціни зросли у річному вимірі на майже 52%, потім темпи подорожчання почали падати до 4,7% у липні, однак у серпні промислова інфляція знову почала прискорюватися.

У місячному вимірі, тобто у серпні порівняно з липнем, індекс цін виробників зріс на 4,7% після підвищення на 0,7% місяцем раніше. Як свідчить інформація на графіку, це найбільший приріст за останній рік. Якщо у квітні та травні ціни навіть зменшилися, то з червня вони знову ростуть.

Основним чинником зростання цін у серпні стала сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: +9,4% до липня 2025року.