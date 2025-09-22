Європейська комісія ухвалила запропоновані Україною поправки до «Плану України» — ключового документа з переліком реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility. Оновлений план передано на розгляд Ради ЄС. Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Європейська правда.
Єврокомісія підтримала зміни програми реформ Ukraine Facility
Що змінилося в Плані
«Україна подала запит на перегляд „Плану України“ 7 серпня… Після проведеної оцінки, Єврокомісія 18 вересня ухвалила та подала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо внесення змін до Плану», — повідомив Мерсьє.
За його словами, зміни спрямовані на те, щоб зробити план «більш практичним та ефективним в умовах сьогодення». Зокрема:
- Прискорення реформ: Деякі терміни виконання зобов'язань у сферах енергетики та фінансових ринків були перенесені на більш ранні дати.
- Чіткість: Уточнено описи етапів реформ для забезпечення їх більш плавної реалізації.
Тепер Рада ЄС має розглянути та остаточно затвердити оновлену версію плану. В уряді України очікують, що це відбудеться до кінця вересня.
Причини перегляду
Як зазначають оглядачі, перегляд плану був очікуваним. Початкова його версія, розроблена у 2024 році, базувалася на сценарії МВФ, який припускав завершення повномасштабної війни того ж року. Оскільки війна триває, виникла потреба в актуалізації документа.
Нагадаємо, у липні Єврокомісія попереджала, що наступний транш допомоги може бути скорочений, оскільки Київ не встиг виконати деякі з обіцяних реформ вчасно.
