Єврокомісія підтримала зміни програми реформ Ukraine Facility

Європейська комісія ухвалила запропоновані Україною поправки до «Плану України» — ключового документа з переліком реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility. Оновлений план передано на розгляд Ради ЄС. Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Європейська правда.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що змінилося в Плані

«Україна подала запит на перегляд „Плану України“ 7 серпня… Після проведеної оцінки, Єврокомісія 18 вересня ухвалила та подала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо внесення змін до Плану», — повідомив Мерсьє.

За його словами, зміни спрямовані на те, щоб зробити план «більш практичним та ефективним в умовах сьогодення». Зокрема:

Прискорення реформ: Деякі терміни виконання зобов'язань у сферах енергетики та фінансових ринків були перенесені на більш ранні дати.

Чіткість: Уточнено описи етапів реформ для забезпечення їх більш плавної реалізації.

Тепер Рада ЄС має розглянути та остаточно затвердити оновлену версію плану. В уряді України очікують, що це відбудеться до кінця вересня.

Причини перегляду

Як зазначають оглядачі, перегляд плану був очікуваним. Початкова його версія, розроблена у 2024 році, базувалася на сценарії МВФ, який припускав завершення повномасштабної війни того ж року. Оскільки війна триває, виникла потреба в актуалізації документа.

Нагадаємо, у липні Єврокомісія попереджала, що наступний транш допомоги може бути скорочений, оскільки Київ не встиг виконати деякі з обіцяних реформ вчасно.