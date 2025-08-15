Головне за тиждень: Київстар на NASDAQ, Рожкову звільнили, Ethereum оновив максимум

Сьогодні, 15 серпня, Kyivstar Group Ltd. оголосила про завершення свого публічного розміщення акцій на фондовій біржі NASDAQ. Акції «Київстару» вже доступні для торгів під тікером KYIV. «Київстар» став першою і наразі єдиною компанією з бізнесом, що повністю зосереджений в Україні, акції якої торгуються на американській біржі.

Сергія Ніколайчука призначено першим заступником голови НБУ замість Катерини Рожкової