15 серпня 2025, 20:00

Головне за тиждень: Київстар на NASDAQ, Рожкову звільнили, Ethereum оновив максимум

«Київстар» розпочав торги на біржі NASDAQ під тікером KYIV

Сьогодні, 15 серпня, Kyivstar Group Ltd. оголосила про завершення свого публічного розміщення акцій на фондовій біржі NASDAQ. Акції «Київстару» вже доступні для торгів під тікером KYIV. «Київстар» став першою і наразі єдиною компанією з бізнесом, що повністю зосереджений в Україні, акції якої торгуються на американській біржі.

Сергія Ніколайчука призначено першим заступником голови НБУ замість Катерини Рожкової

Рада Національного банку України призначила Сергія Ніколайчука на посаду першого заступника Голови НБУ. Він замінив на цій посаді Катерину Рожкову, яка звільнена у зв'язку із закінченням семирічного терміну повноважень.

Інвестиції українців в ОВДП досягли рекордних 100 мільярдів гривень

Обсяг вкладень фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) вперше в історії України перетнув позначку в 100 млрд грн, сягнувши рекордних 100,2 млрд грн.

Оформлення Дія.Картки вже доступне в трьох банках

Тепер оформити Дія.Картку можна в смартфоні — у кілька кліків через застосунок Дія або банки-партнерів: Приватбанк, monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться.

Ethereum оновив максимум з 2021 року

ЄС спрямує Києву ще 1,6 млрд євро від заблокованих активів рф

Євросоюз спрямує на допомогу Україні ще 1,6 мільярда євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів. Про це повідомила у понеділок, 11 серпня, Єврокомісія. «Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів», — зазначається у повідомленні ЄК.

Джерело: Мінфін
