Оформление Дія.Картки уже доступно в трех банках

Теперь оформить Дія.Картку можно в смартфоне — в несколько кликов через приложение Дия или банки-партнеров: Приватбанк, monobank и Кредит Днепр. В скором времени список банков расширится. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Как отмечается, вместо нескольких карт — одна удобная мультисчетная карта для всех государственных выплат и услуг. Больше не нужно открывать отдельные карты под каждую помощь.

Основные преимущества Дія.Картки

одна карта под все государственные выплаты;

возможность смешанной оплаты — автоматическое дополнение собственными средствами, если средств на специальном не хватает.

На Дія.Картку уже можно получить:

єКнига

єМалюк

Военные облигации

Ветеранский спорт

Помощь по безработице

Помощь ВПО

Выплату пенсий

Помощь от международных организаций и другие

Кто может воспользоваться

Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет — достаточно иметь паспорт и РНОКПП.

Вскоре на Дія.Картку можно будет получить выплату по программе Пакет школьника.

В то же время Национальный кэшбек и есть Восстановление работают отдельно и не входят в мультисчетную карту.