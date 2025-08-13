Теперь оформить Дія.Картку можно в смартфоне — в несколько кликов через приложение Дия или банки-партнеров: Приватбанк, monobank и Кредит Днепр. В скором времени список банков расширится. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Оформление Дія.Картки уже доступно в трех банках
Как отмечается, вместо нескольких карт — одна удобная мультисчетная карта для всех государственных выплат и услуг. Больше не нужно открывать отдельные карты под каждую помощь.
Основные преимущества Дія.Картки
- одна карта под все государственные выплаты;
- возможность смешанной оплаты — автоматическое дополнение собственными средствами, если средств на специальном не хватает.
На Дія.Картку уже можно получить:
- єКнига
- єМалюк
- Военные облигации
- Ветеранский спорт
- Помощь по безработице
- Помощь ВПО
- Выплату пенсий
- Помощь от международных организаций и другие
Кто может воспользоваться
Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет — достаточно иметь паспорт и РНОКПП.
Вскоре на Дія.Картку можно будет получить выплату по программе Пакет школьника.
В то же время Национальный кэшбек и есть Восстановление работают отдельно и не входят в мультисчетную карту.
