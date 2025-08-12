Ethereum обновил максимум с 2021 года

12 августа 2025 года цена Ethereum достигла в моменте отметки в $4321, согласно TradingView. Это новый максимум с декабря 2021, пишет incrypted.

Актив пытается закрепиться в зоне $4300. На суточном графике прирост составляет 1,5%, на недельном — 15,27%.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 09.00 Ethereum торгуется по $4,285.11.

Текущий рост цены — это продолжение тренда, начатого накануне. Напомним, 9 августа курс Ethereum впервые за восемь месяцев пробил отметку в $4000.

По мнению экспертов, драйверами этого восходящего тренда выступают приток капитала в споте Ethereum-ETF, возможно накануне одобрения стейкинга, а также принятие актива как казначейского среди крупных компаний.

Курс Ethereum в биткоинах также продемонстрировал рост. Но в этом случае обновление многолетнего максимума не произошло.

На фоне роста цены капитализация Ethereum достигла $517,9 млрд, согласно TradingView, и продолжает расти. Это позволило монете подняться на 24-ю позицию в глобальном рейтинге по этому показателю.

Ethereum обошел такие компании, как Costco и Bank of America. В момент же капитализация актива была выше, чем у таких гигантов, как Netflix и Mastercard.