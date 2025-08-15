Multi от Минфин
15 августа 2025, 16:22

Сергей Николайчук назначен первым заместителем главы НБУ вместо Екатерины Рожковой

Совет Национального банка Украины назначил Сергея Николайчука на должность первого заместителя главы НБУ. Он заменил на этом посту Екатерину Рожкову, которая уволена в связи с истечением семилетнего срока полномочий. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщила пресс-служба регулятора.

Совет Национального банка Украины 15 августа 2025 года назначил Сергея Николайчука на должность первого заместителя главы НБУ.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новое распределение обязанностей

Кандидатуру Сергея Николайчука на рассмотрение Совета НБУ подал глава Нацбанка Андрей Пышный. На новой должности Николайчук будет руководить вертикалью «Финансовая стабильность», а также временно — вертикалью «Монетарная стабильность».

Екатерина Рожкова, которая работала на должности первого заместителя с 2018 года, покидает свой пост.

В связи с этими изменениями Национальный банк начнет поиск кандидата на вакантную должность заместителя председателя НБУ.

Комментарий главы НБУ

Андрей Пышный поблагодарил Екатерину Рожкову за многолетнюю работу и поздравил Сергея Николайчука с назначением.

«То, что финансовая система работает как часы во время полномасштабной войны, — бесспорный результат ежедневной кропотливой работы всей нашей команды. Новая структура Правления Национального банка, которая формируется, усилит нашу институциональную способность», — отметил он.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 2

MaxTirpiz
MaxTirpiz
15 августа 2025, 16:33
Керуватиме вертикаллю Потужна Потужність
zevs1
zevs1
15 августа 2025, 17:29
Как это назначение повлияет на жизнь простого Украинца?
Вот назначение Пышного повлияло прямым ужесточением контроля финансовых операций и понять что ищут или кого ищут и нашли хоть что-то что искали и каковы цели никто не знает.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
