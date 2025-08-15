Сергей Николайчук назначен первым заместителем главы НБУ вместо Екатерины Рожковой

Совет Национального банка Украины назначил Сергея Николайчука на должность первого заместителя главы НБУ . Он заменил на этом посту Екатерину Рожкову, которая уволена в связи с истечением семилетнего срока полномочий. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщила пресс-служба регулятора.

Новое распределение обязанностей

Кандидатуру Сергея Николайчука на рассмотрение Совета НБУ подал глава Нацбанка Андрей Пышный. На новой должности Николайчук будет руководить вертикалью «Финансовая стабильность», а также временно — вертикалью «Монетарная стабильность».

Екатерина Рожкова, которая работала на должности первого заместителя с 2018 года, покидает свой пост.

В связи с этими изменениями Национальный банк начнет поиск кандидата на вакантную должность заместителя председателя НБУ.

Комментарий главы НБУ

Андрей Пышный поблагодарил Екатерину Рожкову за многолетнюю работу и поздравил Сергея Николайчука с назначением.

«То, что финансовая система работает как часы во время полномасштабной войны, — бесспорный результат ежедневной кропотливой работы всей нашей команды. Новая структура Правления Национального банка, которая формируется, усилит нашу институциональную способность», — отметил он.