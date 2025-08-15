Multi від Мінфін
15 серпня 2025, 10:05

«Київстар» розпочав торги на біржі NASDAQ під тікером KYIV

Сьогодні, 15 серпня, Kyivstar Group Ltd. оголосила про завершення свого публічного розміщення акцій на фондовій біржі NASDAQ. Акції «Київстару» вже доступні для торгів під тікером KYIV.

Сьогодні, 15 серпня, Kyivstar Group Ltd.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Київстар» став першою і наразі єдиною компанією з бізнесом, що повністю зосереджений в Україні, акції якої торгуються на американській біржі.

На момент закриття угоди про об'єднання бізнесу, компанія VEON володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd.

Лістинг став можливим завдяки злиттю з Cohen Circle. Ця компанія є так званою SPAC (спеціалізованою компанією з придбання активів), яка раніше вже торгувалася на Nasdaq під тікером CCIRU.

SPAC створюються саме для того, щоб об'єднуватися з вже існуючими компаніями і таким чином виводити їх на біржу. Це слугує альтернативним шляхом до традиційного, але значно складнішого процесу первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Урочисте відкриття торгів

Для офіційного відзначення цієї події, Київстар 29 серпня 2025 року візьме участь у церемонії відкриття торгів Nasdaq Opening Bell у Нью-Йорку.

«Наш вихід на публічний ринок — це визначна подія не лише для компанії, але й для всієї української бізнес-спільноти. Лістинг на Nasdaq посилює міжнародну впізнаваність компанії та підкреслює силу й стійкість провідного українського бізнесу. Це потужний сигнал для міжнародних інвесторів, що в Україні працюють ефективно керовані, високорезультативні та інноваційні компанії», — заявив президент «Київстару» Олександр Комаров.

Він також висловив подяку материнській компанії VEON за підтримку, інвесторам — за довіру, команді — за відданість, а клієнтам — за лояльність, наголосивши на впевненому погляді у майбутнє та розвитку довгострокового потенціалу Київстару.

Про «Київстар»

«Київстар» є найбільшим цифровим оператором України, обслуговуючи майже 23 мільйони абонентів мобільного зв’язку та 1,1 мільйона користувачів фіксованого інтернету. Компанія володіє портфелем цифрових сервісів, що включає:

  • Медичну платформу Helsi з понад 29 мільйонами зареєстрованих користувачів.
  • Платформу кіно та телебачення «Київстар ТБ».
  • Онлайн-сервіс райдхейлінгу та доставки — Uklon.

Крім того, «Київстар» надає послуги у сферах хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває розробку програмного забезпечення в Україні.

Інвестиції

VEON разом із Групою «Київстар» планують інвестувати $1 млрд в Україну у 2023−2027 роках через соціальні інвестиції в інфраструктуру та технологічний розвиток, благодійні внески та стратегічні придбання.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що «Київстар» очікує залучити від $50 до $200 мільйонів під час свого виходу на американську фондову біржу NASDAQ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Я. ..
Я. ..
15 серпня 2025, 10:15
Тікер в компанії гарний, мені подобається)
veritas69
veritas69
15 серпня 2025, 10:57
Відчувається якесь западло
