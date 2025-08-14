Объем вложений физических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) впервые в истории Украины пересек отметку в 100 млрд грн, достигнув рекордных 100,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ на 14 августа 2025 года.
Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли рекордных 100 миллиардов гривен
Только за последние сутки вложения граждан выросли более чем на 0,5 миллиарда гривен.
Структура портфеля
Более половины портфеля украинцев составляют гривневые облигации — 55,15 млрд грн (55,03%). Остальные приходятся на валютные ОВГЗ:
Динамика роста
За период полномасштабной войны инвестиции украинцев в ОВГЗ выросли почти в четыре раза: с 25 млрд. грн. в начале 2022 года до текущих 100 млрд. грн. Динамика роста выглядит так:
- 2022 год: +20%
- 2023 год: +77%
- 2024 год: +47%
- С начала 2025 года: +28%
Инвесторы в ОВГЗ
Крупнейшими инвесторами в ОВГЗ остаются:
- Банки: 47% (от общего объема 1876,67 млрд. грн.)
- НБУ: 35,76%
- Юридические лица: 9,81%
- Физические лица: 5,34%
- Страховые компании: 1,04%
- Нерезиденты: 1,04%
Рост интереса граждан к ОВГЗ свидетельствует о растущем доверии к государственным финансовым инструментам и их роли в поддержке экономики страны в условиях войны.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
