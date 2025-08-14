Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли рекордных 100 миллиардов гривен

Объем вложений физических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) впервые в истории Украины пересек отметку в 100 млрд грн, достигнув рекордных 100,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ на 14 августа 2025 года.

Только за последние сутки вложения граждан выросли более чем на 0,5 миллиарда гривен.

Структура портфеля

Более половины портфеля украинцев составляют гривневые облигации — 55,15 млрд грн (55,03%). Остальные приходятся на валютные ОВГЗ:

в долларах США — 40,31 млрд грн (40,23%)

в евро — 4,74 млрд грн (4,73%)

Динамика роста

За период полномасштабной войны инвестиции украинцев в ОВГЗ выросли почти в четыре раза: с 25 млрд. грн. в начале 2022 года до текущих 100 млрд. грн. Динамика роста выглядит так:

2022 год: +20%

2023 год: +77%

2024 год: +47%

С начала 2025 года: +28%

Инвесторы в ОВГЗ

Крупнейшими инвесторами в ОВГЗ остаются:

Банки: 47% (от общего объема 1876,67 млрд. грн.)

НБУ: 35,76%

Юридические лица: 9,81%

Физические лица: 5,34%

Страховые компании: 1,04%

Нерезиденты: 1,04%

Рост интереса граждан к ОВГЗ свидетельствует о растущем доверии к государственным финансовым инструментам и их роли в поддержке экономики страны в условиях войны.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

