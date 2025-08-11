ЕС направит Киеву еще 1,6 млрд евро от заблокированных активов рф

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 августа 2025, 15:34 Читати українською

ЕС направит Киеву еще 1,6 млрд евро от заблокированных активов рф

Евросоюз направит на помощь Украине еще 1,6 миллиарда евро, полученных из доходов от заблокированных в ЕС российских активов. Об этом сообщила в понедельник, 11 августа, Еврокомиссия, пишет DW.

Евросоюз направит на помощь Украине еще 1,6 миллиарда евро, полученных из доходов от заблокированных в ЕС российских активов.
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемых избыточных доходов, полученных с процентов по остаткам наличных счетов от обездвиженных активов Центрального банка россии, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг», — отмечается в сообщении ЕК.

Этот перевод для Киева будет включать средства, накопленные в течение первой половины 2025 года.

Как напоминает ЕК, эти избыточные доходы поступают от активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, введенными за развязывание полномасштабной войны россии против Украины. «Хотя сами активы остаются заблокированными, проценты по наличным остаткам могут быть использованы для поддержки Украины», — сообщили в ЕК.

В ЕК отметили, что первый такой транш для Киева был реализован в июле 2024 года, второй — в апреле 2025-го.

90 процентов первых двух траншей были использованы для поддержки Украины через Европейский фонд мира, а 10 процентов — через Ukraine Facility.

Начиная с этого третьего транша, 95 процентов средств будут использоваться для поддержки Украины через Механизм сотрудничества по вопросам займов для Украины (ULCM), а 5 процентов — через EPF.

ULCM оказывает безвозвратную поддержку Украине в погашении кредита макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов в рамках данного механизма. Общая кредитная поддержка в рамках механизма составляет 45 млрд евро.

Кроме того, EPF помогает Украине удовлетворить ее неотложные военные и оборонные нужды.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
zevs1
zevs1
11 августа 2025, 15:45
#
Одним словом (Ералаш) но люди гибнут именно в Украине, а Запад и Раша наслаждаются управляемым хаосом.
Может пора включить мозги.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают LTanch, Yura Sobko, zevs1 и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами