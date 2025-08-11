ЕС направит Киеву еще 1,6 млрд евро от заблокированных активов рф

Евросоюз направит на помощь Украине еще 1,6 миллиарда евро , полученных из доходов от заблокированных в ЕС российских активов. Об этом сообщила в понедельник, 11 августа, Еврокомиссия, пишет DW.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемых избыточных доходов, полученных с процентов по остаткам наличных счетов от обездвиженных активов Центрального банка россии, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг», — отмечается в сообщении ЕК.

Этот перевод для Киева будет включать средства, накопленные в течение первой половины 2025 года.

Как напоминает ЕК, эти избыточные доходы поступают от активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, введенными за развязывание полномасштабной войны россии против Украины. «Хотя сами активы остаются заблокированными, проценты по наличным остаткам могут быть использованы для поддержки Украины», — сообщили в ЕК.

В ЕК отметили, что первый такой транш для Киева был реализован в июле 2024 года, второй — в апреле 2025-го.

90 процентов первых двух траншей были использованы для поддержки Украины через Европейский фонд мира, а 10 процентов — через Ukraine Facility.

Начиная с этого третьего транша, 95 процентов средств будут использоваться для поддержки Украины через Механизм сотрудничества по вопросам займов для Украины (ULCM), а 5 процентов — через EPF.

ULCM оказывает безвозвратную поддержку Украине в погашении кредита макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов в рамках данного механизма. Общая кредитная поддержка в рамках механизма составляет 45 млрд евро.

Кроме того, EPF помогает Украине удовлетворить ее неотложные военные и оборонные нужды.