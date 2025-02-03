Торгова війна Трампа, ліквідація USAID: головне за понеділок

Інвестори чудово відсвяткували перемогу Трампа на виборах. За перші дев'ять торгових днів його перебування на посаді S&P 500 додав 0,7% та показав найкращий старт президентського терміну з часів Обами 2013 року. Dow зріс на 2,4%, хоча Nasdaq залишився без змін. Проте оптимізм швидко випарувався: рішення Трампа щодо мит перевернуло ринки.

Торгова війна Трампа обвалила криптовалютні ринки — біткоїн упав на 6%

Криптотрейдери бурхливо відреагували на тарифи, запроваджені Трампом на вихідних, скоротивши позиції щодо низки токенів.

Ілон Маск оголосив про початок ліквідації USAID

Ілон Маск, мільярдер і керівник департаменту ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок процесу ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США (USAID).

Фонд гарантування передав активи та зобов'язання Комінвестбанку до Асвіо Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного АТ «Комінвестбанк» до АТ «Асвіо Банк».

25 тисяч гривень з авто: з яких машин доведеться сплатити «податок на розкіш» цього року