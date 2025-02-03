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3 лютого 2025, 20:00

Торгова війна Трампа, ліквідація USAID: головне за понеділок

Долар зростає, золото та біткоїн падають: як реагує світ на початок глобальної торгової війни

Інвестори чудово відсвяткували перемогу Трампа на виборах. За перші дев'ять торгових днів його перебування на посаді S&P 500 додав 0,7% та показав найкращий старт президентського терміну з часів Обами 2013 року. Dow зріс на 2,4%, хоча Nasdaq залишився без змін. Проте оптимізм швидко випарувався: рішення Трампа щодо мит перевернуло ринки.

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Джерело: Мінфін
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