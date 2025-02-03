Фонд гарантування передав активи та зобов'язання Комінвестбанку до Асвіо Банку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 лютого 2025, 14:32

Фонд гарантування передав активи та зобов'язання Комінвестбанку до Асвіо Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного АТ «Комінвестбанк» до АТ «Асвіо Банк». Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай, пише Укрінформ.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного АТ «Комінвестбанк» до АТ «Асвіо Банк».
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За її словами, АТ «Асвіо Банк» визнано переможцем відкритого конкурсу на залучення інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного Комінвестбанку; конкурс був оголошений Фондом 9 грудня 2024 року.

Читайте також: НБУ відніс Комінвестбанк до неплатоспроможних

Асвіо Банк запропонував найменш витратний спосіб виведення установи з ринку — відчуження частини активів і зобов'язань із подальшою ліквідацією. Загалом участь у конкурсі брали п'ять інвесторів.

«Структура угоди передбачає передачу активів на суму 303,7 млн грн, які включають кредити, цінні папери, нерухомість та основні засоби. Зобов'язання складаються з 265,9 млн грн коштів фізичних осіб та ФОПів, а також 37,8 млн грн зобов'язань перед кредиторами четвертої-шостої та частини сьомої черги», — уточнила заступниця директора департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Вікторія Степанець.

Вкладники та кредитори стають клієнтами банку Асвіо на тих самих умовах, які були в неплатоспроможного банку; їхні кошти стають доступними відразу після угоди. Активи передаються за справедливою вартістю станом на дату запровадження тимчасової адміністрації, що дозволяє більшій кількості кредиторів отримати свої кошти.

Під час тимчасової адміністрації Фонд виплатив вкладникам 215,1 млн грн гарантованого відшкодування. Загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам Комінвестбанку становить 477,6 млн грн.

Як пояснили у Фонді, процедура ліквідації Комінвестбанку розпочнеться після завершення тимчасової адміністрації 5 лютого 2025 року. Зобов'язання перед кредиторами, що не передаються приймаючому банку, будуть задовольнятися у процесі ліквідації відповідно до встановленої черговості.

Нагадаємо

У грудні 2024 року Національний банк України визнав Акціонерне товариство «Комерційний Інвестиційний Банк» неплатоспроможним.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 6 грудня 2024 рокузапровадив тимчасову адміністрацію в АТ «Комінвестбанк», а 2 січня 2025 року розпочав відшкодування коштів вкладникам банку. 24 січня виплати були призупинені.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами