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3 лютого 2025, 9:51

25 тисяч гривень з авто: з яких машин доведеться сплатити «податок на розкіш» цього року

Міністерство економіки затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році. Податок на розкіш становить 25 тисяч гривень.

Міністерство економіки затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році.
Фото: chrono1010.com

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Хто в переліку авто

До переліку потрапили авто з об'ємом циліндрів двигуна понад 2,5 літрів. Рік випуску таких авто становить до 5 років.

Зокрема, до списку попали авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Що таке транспортний податок

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким самим як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), та плата за землю.

Розмір сплати транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована — 25 тисяч грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Сплачується транспортний податок до місцевих бюджетів.

Платниками податку є як фізичні особи, так і юридичні особи. Хоча сплачують вони його по-різному. Юридичним особам потрібно розраховувати податок самостійно і розбивати платежі протягом усього року.

Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб перерахувати увесь річний платіж.

Як сплачують транспортний податок

Транспортний податок прив’язаний до вартості автомобіля та його віку.

Оподатковують авто, що коштують понад 375 мінімальних заробітних плат.

Другий критерій, за яким визначають, чи справлятиметься податок з автомобіля, є його вік. Залежно від марки, під сплату підпадають авто, не старше 5 років.

Аби платники податків не ламали собі голови у спробах розібратися, чи мають вони платити податок, чи ні, це за них робить уряд.

Щороку Міністерство економічного розвитку публікує перелік марок та моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+80
Я_ __
Я_ __
3 лютого 2025, 10:33
#
Так цікаво насправді, купив майно, воно якби твоє, за всі комунальні послуги та ремонти платиш з свого карману, але в цей же час плати нам податок, за що?:)

Теж саме машина, купив, сплатив одразу податки всі, сам її заправляєш, сам ремонтуєш, так так, вона твоя, але ти нам плати, за що?))

При купівлі нерухомості/авто в Україні це майно не переходить до права власності людини, а він це наче орендує в держави чи що?) Ну це виглядає так просто
+
+32
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 лютого 2025, 12:06
#
Вы на какой планете живете?
Я много читал на этом форуме бреда… но такого я даже не мог представить.
+
+30
Albert888
Albert888
3 лютого 2025, 13:22
#
ГригорийПоланд, уважайте мнение других, тем более там плюсиков больше чем у вас.
+
+4
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 лютого 2025, 13:37
#
Мне плюсики не интересні!
Есть такое слово ПОПУЛИЗМ, слышали?
…риторика, которая апеллирует к простым народным массам, их надеждам, страхам, неудовлетворению жизнью, и основывается на противопоставлении интересов широких масс населения интересам элиты. Популизм является поверхностной критикой «верхов», «элиты» или «власти»…

Дальше продолжать? Могу рассказать о МАРГИНАЛАХ и их ЭВОЛЮЦИИ в современных реалиях.
+
+15
YakovBoricov
YakovBoricov
3 лютого 2025, 11:34
#
Проблема розвинутих країн — це утилізація відходів, їх переробка, вона коштує великих грошей.Треба піклуватися про своє довкілля і здоров’я. Є ідея мотлох звозити (утилізувати) у відсталих країнах. Наприклад, машини мають певний термін експлуатації, після чого вони стають проблемою для довкілля, то нехай вони свій життєвий шлях закінчують саме там. (такий собі чесний смітник, за який навіть не потрібно платити). Для цього багато не потрібно. Треба зробити так , щоб місцевим було не вигідно купувати у себе нове. Обкласти податками, а через свої ЗМІ (а як ми вже почули : вони майже всі) створити суспільну думку, що це дуже класно забруднювати старими технологіями своє довкілля та що саме головне така машина стає доступною для всіх верств населення, ну хіба це погано, та це ж благо для вас. А тим часом столиця України вже лідер по самому брудному повітрю у світі (колись було навпаки і цим пишалися). Ну як можна в чомусь звинувачувати когось, якщо ми самі так хочемо. Розчинені у такій кількості агресивні речовини викликають цілу низку прекрасних невиліковних хвороб, на лікування яких нам з задоволенням пришлють за гроші ліки
+
+35
agfromua
agfromua
3 лютого 2025, 11:58
#
Киньте, будь ласка посилання, щодо Києва — найзабруднішеної столиці світу ;)
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