Міністерство економіки затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році. Податок на розкіш становить 25 тисяч гривень.
25 тисяч гривень з авто: з яких машин доведеться сплатити «податок на розкіш» цього року
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Хто в переліку авто
До переліку потрапили авто з об'ємом циліндрів двигуна понад 2,5 літрів. Рік випуску таких авто становить до 5 років.
Зокрема, до списку попали авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.
Що таке транспортний податок
За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким самим як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), та плата за землю.
Розмір сплати транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована — 25 тисяч грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Сплачується транспортний податок до місцевих бюджетів.
Платниками податку є як фізичні особи, так і юридичні особи. Хоча сплачують вони його по-різному. Юридичним особам потрібно розраховувати податок самостійно і розбивати платежі протягом усього року.
Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб перерахувати увесь річний платіж.
Як сплачують транспортний податок
Транспортний податок прив’язаний до вартості автомобіля та його віку.
Оподатковують авто, що коштують понад 375 мінімальних заробітних плат.
Другий критерій, за яким визначають, чи справлятиметься податок з автомобіля, є його вік. Залежно від марки, під сплату підпадають авто, не старше 5 років.
Аби платники податків не ламали собі голови у спробах розібратися, чи мають вони платити податок, чи ні, це за них робить уряд.
Щороку Міністерство економічного розвитку публікує перелік марок та моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню.
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Коментарі - 6
Теж саме машина, купив, сплатив одразу податки всі, сам її заправляєш, сам ремонтуєш, так так, вона твоя, але ти нам плати, за що?))
При купівлі нерухомості/авто в Україні це майно не переходить до права власності людини, а він це наче орендує в держави чи що?) Ну це виглядає так просто
Я много читал на этом форуме бреда… но такого я даже не мог представить.
Есть такое слово ПОПУЛИЗМ, слышали?
…риторика, которая апеллирует к простым народным массам, их надеждам, страхам, неудовлетворению жизнью, и основывается на противопоставлении интересов широких масс населения интересам элиты. Популизм является поверхностной критикой «верхов», «элиты» или «власти»…
Дальше продолжать? Могу рассказать о МАРГИНАЛАХ и их ЭВОЛЮЦИИ в современных реалиях.