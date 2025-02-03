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3 лютого 2025, 13:55

Ілон Маск оголосив про початок ліквідації USAID

Ілон Маск, мільярдер і керівник департаменту ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок процесу ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США (USAID). Про це він заявив під час трансляції у соцмережі X, передає Forbes.

Ілон Маск, мільярдер і керівник департаменту ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок процесу ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США (USAID).
Фото Pixabay

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Що відомо?

Маск назвав USAID «клубком черв’яків», заявивши, що ця структура «не підлягає відновленню». Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп підтримує ідею закриття агентства. Це рішення є частиною більшої ініціативи зі скорочення витрат уряду США.

Реакція громадськості

Раніше Маск опублікував у соцмережі X низку дописів, де користувачі висловлювали підтримку ідеї припинення фінансування USAID. Це свідчить про те, що рішення знайшло відгук серед частини американського суспільства.

До теми: Маск розкритикував USAID і видалив акаунт агентства із соцмережі Х

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
0
bosyak
bosyak
3 лютого 2025, 14:30
#
Це маск придумав до результатів аудиту за 80 днів?
+
+60
Qwerty1999
Qwerty1999
3 лютого 2025, 14:34
#
Сначала ликвидируют, а затем проведут аудит…

USAID на международной арене вскоре заменит Китай
и страны БРИКС, но уже с другими лозунгами…
+
0
Три літри
Три літри
3 лютого 2025, 15:56
#
Кому той аудит треба в диктатурі?
+
+15
zevs1
zevs1
3 лютого 2025, 14:43
#
Это хорошее решение о ликвидации USAID. Многим прийдётся искать новых спонсоров или идти искать работу, можно и бизнес открыть если есть устойчивость к риску в той среде который сам госаппарат и создал в Украине, через различные фонды
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
3 лютого 2025, 15:10
#
А что эта организация вообще делала? Сильно ощутим ее отсутствие?
Видел несколько раз эмблему в больнице и на стройке где-то, но так и не понял чем они занимались.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
3 лютого 2025, 15:26
#
Фінансували різні ініціативи по всьому світу за рахунок коштів американських платників податків. Ну якщо ви з ними не перетинались в жодній співпраці, то скоріше за все й не відчуєте їх відсутність :)
+
0
Srg Falcon
Srg Falcon
3 лютого 2025, 15:43
#
В Украине затянут пояс
+
+30
Я Саня
Я Саня
3 лютого 2025, 16:20
#
Народу
+
0
Три літри
Три літри
3 лютого 2025, 16:22
#
Забанили в гуглі?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
3 лютого 2025, 15:34
#
Бедные грантоеды
+
0
Я Саня
Я Саня
3 лютого 2025, 16:26
#
Ой і що станеться, перестане бігус свої відосіки пиляти з дозволу сбу?
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