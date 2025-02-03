Ілон Маск оголосив про початок ліквідації USAID

Ілон Маск, мільярдер і керівник департаменту ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок процесу ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США (USAID). Про це він заявив під час трансляції у соцмережі X, передає Forbes.

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Що відомо?

Маск назвав USAID «клубком черв’яків», заявивши, що ця структура «не підлягає відновленню». Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп підтримує ідею закриття агентства. Це рішення є частиною більшої ініціативи зі скорочення витрат уряду США.

Реакція громадськості

Раніше Маск опублікував у соцмережі X низку дописів, де користувачі висловлювали підтримку ідеї припинення фінансування USAID. Це свідчить про те, що рішення знайшло відгук серед частини американського суспільства.

До теми: Маск розкритикував USAID і видалив акаунт агентства із соцмережі Х