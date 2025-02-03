Ілон Маск, мільярдер і керівник департаменту ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок процесу ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США (USAID). Про це він заявив під час трансляції у соцмережі X, передає Forbes.
Ілон Маск оголосив про початок ліквідації USAID
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Що відомо?
Маск назвав USAID «клубком черв’яків», заявивши, що ця структура «не підлягає відновленню». Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп підтримує ідею закриття агентства. Це рішення є частиною більшої ініціативи зі скорочення витрат уряду США.
Реакція громадськості
Раніше Маск опублікував у соцмережі X низку дописів, де користувачі висловлювали підтримку ідеї припинення фінансування USAID. Це свідчить про те, що рішення знайшло відгук серед частини американського суспільства.
До теми: Маск розкритикував USAID і видалив акаунт агентства із соцмережі Х
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Коментарі - 11
USAID на международной арене вскоре заменит Китай
и страны БРИКС, но уже с другими лозунгами…
Видел несколько раз эмблему в больнице и на стройке где-то, но так и не понял чем они занимались.