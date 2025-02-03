Торгова війна Трампа обвалила криптовалютні ринки — біткоїн упав на 6%

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Реакція крипторинка

Ethereum, другий за величиною цифровий актив за розміром ринкової капіталізації, впав на 27% до $2135 вранці в Азії, перш ніж скоротити втрати. Це було найбільше внутрішньоденне падіння токена у відсотковому відношенні із травня 2021 року.

Очікується, що тарифи Трампа набудуть чинності імпортом товарів з Канади та Мексики на мільярди доларів, що створює ризик дестабілізації глобальної торгівлі. Республіканець також повторив загрозу запровадження тарифів щодо Європейського Союзу.

Негативний настрій на ринках чинив тиск на інші криптовалюти, при цьому біткоїн впав більше на 6%, а дрібніші токени зазнали ще більших втрат.

«Торгова війна Трампа впливає на весь ринок», — сказала Каролін Боуер, генеральний директор BTC Markets.

«Побоювання з приводу торгових воєн та стагфляції, що викликають рецесії, каскадом поширюються на альткоїни та біткоїн».

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Коливання крипторинка є різкою зміною напряму після нещодавнього підйому, пов'язаного з про-криптовалютними заявами Трампа під час передвиборної кампанії та після його обрання.

24 січня республіканець підписав виконавчий указ про створення робочої групи, яка має надати чіткі правила для американських криптокомпаній протягом шести місяців. Група також займатиметься вивченням створення криптовалютного резерву.

«Ethereum падає сильніше, ніж біткоїн, Solana і Ripple, в основному тому, що очікується, що останні будуть включені до криптовалютного резерву в США», — сказав Джонатан Ярк, старший кван-трейдер у маркетмейкері Acheron Trading. «В результаті ліквідність Ether значно менш стійка і схильна до підвищеної волатильності в порівнянні з аналогами».

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Станом на 09:16 біткоін торгувався на рівні $94 000, зі зниженням на 6,28%, раніше в моменті торкнувшись мінімуму 13 січня на $91 672.

Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість біткоїна становить $95,435 за монету.

Вартість Ethereum складає 2,617 за монету.

Загальна вартість крипторинку впала приблизно на $360 млрд у понеділок, згідно з даними CoinGecko.

Запущені Трампом і його дружиною Меланією мемкоїни також опинилися під тиском, торгуючись на 75% і 90% нижче своїх піків відповідно.