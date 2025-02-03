«Долар зростає, золото та біткоїн падають: як реагує світ на початок глобальної торгової війни»

Інвестори чудово відсвяткували перемогу Трампа на виборах. За перші дев'ять торгових днів його перебування на посаді S&P 500 додав 0,7% та показав найкращий старт президентського терміну з часів Обами 2013 року. Dow зріс на 2,4%, хоча Nasdaq залишився без змін. Проте оптимізм швидко випарувався: рішення Трампа щодо мит перевернуло ринки.

Акції

На новинах із Білого дому щодо мит впали ф'ючерси на американські акції. На початку торгів у понеділок опустився європейський індекс Stoxx 600. Усі його сектори опинилися у негативній зоні. Особливо сильно постраждав автомобільний: він втрачав приблизно 3,5%. Акції французького постачальника запчастин Valeo та виробника автомобілів Renault дешевшали на 8% та 4% відповідно.

Акції німецьких брендів BMW, Volkswagen та Porsche знижувалися приблизно на 5%. Аналогічно відреагували на початок торгових воєн й азіатські ринки.

У світлі нових рішень Трампа аналітики виділили найуразливіші сектори американської економіки та потенційних «постраждалих».

Автовиробники General Motors, Ford та Chrysler (належить Stellantis) залежать від постачання з Канади та Мексики. Акції GM та Ford на премаркеті у понеділок падали на 6% та майже на 4% відповідно. З січня до листопаду 2024 року імпорт автомобілів та автокомпонентів із Канади до США становив $34 млрд, із Мексики — $151 млрд.

Constellation Brands, яка виробляє пиво Modelo та Corona, а також текілу Casa Noble із Мексики, може зіткнутися зі зростанням витрат та підвищити ціни, писав у листопаді 2024 року аналітик Wells Fargo Кріс Кері. Акції компанії на премаркеті 3 лютого втрачали майже 6% від вартості. Ритейлери Amazon і Walmart можуть постраждати від закриття лазівки, що дозволяє безмитно ввозити США посилки вартістю до $800.

Мита на канадську нафту та бензин можуть призвести до зростання цін на бензоколонках у США. Це позначиться на доходах американських нафтових гігантів ExxonMobil та Chevron. Минулого року Сполучені Штати імпортували з Канади нафту та нафтопродукти на суму $97 млрд.

Валюта та золото

Після оголошення Трампа про запровадження мит зміцнився долар США. Рішення нового президента, кажуть аналітики, може призвести до зростання інфляції та потенційно послабити стимули Федеральної резервної системи до подальшого зниження відсоткових ставок.

Аналітики Capital Economists у своїй записці для клієнтів передбачили, що «результуючий сплеск» зростання цін у США через мита та «інші майбутні заходи» може відбутися «навіть швидше і масштабніше», ніж вони спочатку передбачали.

«У цих обставинах можливість для ФРС відновити зниження відсоткових ставок у будь-який момент протягом наступних 12−18 місяців просто закрилася», — зазначають аналітики.

Китайський юань впав до рекордно низького рівня щодо долара США на офшорному ринку (ринки в Китаї закриті через святкування Місячного Нового року). До найнижчого рівня майже за три роки впав мексиканський песо, а канадський долар обвалився до рівня 2003 року.

У Європі курс EUR/USD впав на 1,1% — до 1,0248, на побоюваннях інвесторів, що Трамп може запровадити мита і на європейські товари, євро впав до найнижчого рівня з листопада 2022 року.

В інтерв'ю ВВС Трамп заявив, що аналогічні мита з Євросоюзом «обов'язково будуть», назвавши торговий дефіцит із ЄС «звірством». Минулого року дефіцит торговельного балансу США з Європейським союзом становив трохи більше ніж 200 мільярдів доларів.

«Зростаюча перспектива глобальної торгової війни і запровадження мит щодо ЄС — це чистий негатив для євро», — додали в ING.

Зростання долара підірвало привабливість золота, зробивши жовтий метал дорожчим для власників інших валют. Минулого тижня золото знову злітало до рекордних максимумів на тлі підвищеного попиту інвесторів на безпечні активи.

Криптовалюти

Ціни на криптовалюти також впали через загальне зниження інтересу інвесторів до ризикових активів у світлі глобальної торгової напруги.

Біткоїн впав до тритижневого мінімуму і наразі торгується на рівні $95 тис. На понад 16% знизилася ціна на ефіріум — другу, за ринковою капіталізацією, криптовалюту. Наразі її ціна коливається біля позначки $2,59 тис.

Окрім мит, на ринок впливає розчарування інвесторів щодо відсутності негайних заходів із підтримки криптоіндустрії.

Злети та падіння на американському фондовому ринку

«Мінфін» традиційно вибрав акції, які показали суттєве зростання/падіння за тиждень.

Акції Atlassian Corporation (TEAM), австралійського розробника ПЗ із портфеля інвестора-мільярдера Кена Гріффіта, злетіли на торгах минулої п'ятниці до максимуму за три роки. Компанія повідомила про скоригований прибуток на акцію, яка на чверть перевершила оцінки Волл-стріт, а також дала прогноз щодо виторгу на поточний квартал вище за очікування.

Наступного дня після квартального звіту свої таргети з акцій Atlassian підвищили відразу декілька аналітиків.

Morgan Stanley покращив цільову ціну з $315 відразу до $370, зберіг рейтинг Overweight (еквівалент рекомендації «купувати») та очікує на зростання котирувань Atlassian на 40%.

Таргети з акцій Atlassian переглянули також Piper Sandler, Wells Fargo, Keybanc, Scotiabank та інші аналітики.

Середня цільова ціна Волл-стріт для цих паперів тепер становить $332, як показує MarketWatch. Це передбачає потенціал зростання на 7% від поточного рівня. Усього за динамікою компанії стежать 32 аналітика, із них жоден не радить продавати її акції. Більшість (22) рекомендують їх до придбання, а решта 10 налаштовані нейтрально і пропонують тримати раніше куплені папери в портфелі.

Хороший звіт став стимулом для зростання котирувань і для акцій американської круїзної компанії Royal Caribbean Group (RCL). Чистий прибуток Royal Caribbean Group (RCL: +12%) за четвертий квартал перевершив очікування, а виторг виявився на рівні середніх прогнозів. Керівництво підвищило гайденс за EPS на поточний квартал і весь 2025 рік із огляду на зростання обсягів бронювання, особливо в сегменті найближчих поїздок.

За словами генерального директора компанії Джейсона Ліберті, підвищити кількість бронювань вдалося за рахунок використання штучного інтелекту та інших цифрових технологій.

У 2024 році компанія запустила понад 300 цифрових функцій на своїх каналах.

«Ми також запровадили штучний інтелект у процес взаємодії із гостями, щоб забезпечити персоналізованіший сервіс. Наприклад, завдяки нашому новому чату у додатку кількість відвідувачів збільшилась на 35%, що призвело до 20-відсоткового скорочення черги на обслуговування клієнтів на борту», — каже Джейсон Ліберті.

Також інвестори оцінили найближчі плани RCL. Дочірня компанія Royal Caribbean Group преміум-класу з 2027 року планує запустити 10 річкових круїзних лайнерів, що значно розширить сферу діяльності та урізноманітнить її туристичне портфоліо. Лайнери Celebrity River Cruises курсуватимуть Європою.

Компанія поки не оприлюднила деталей, повідомивши лише, що нові лайнери будуть спроєктовані за зразком сучасних океанських суден класу Edge компанії Celebrity.

2027 рік стане визначальним для Royal Caribbean. Окрім запуску Celebrity River Cruises, компанія відкриє свій приватний курорт Perfect Day Mexico та спустить на воду мегакорабель Icon Class.

Акції International Business Machines Corporation (IBM), одного з найбільших у світі розробників програмного забезпечення та постачальника консалтингових послуг, злетіли на торгах 30 січня до свого історичного максимуму.

IBM повідомила про зростання виторгу підрозділу програмного забезпечення у четвертому кварталі, який закінчився 31 грудня 2024 року, на 10%, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року. Це стало найсильнішим зростанням за останні п'ять років, зазначає Reuters.

Таких показників IBM змогла досягти завдяки високому попиту на генеративний ШІ та операційну систему Red Hat Linux, стверджує CNBC. Генеральний директор Арвінд Крішна також повідомив, що обсяг бронювань у сегменті генеративного ШІ зріс за четвертий квартал на $2 млрд і тепер перевищує $5 млрд.

Останнім часом IBM зосередилася на інвестиціях у довгострокові консалтингові контракти, пов'язані з інтеграцією ШІ в бізнес-процеси, але поки що це не позначилося на виторгу, зазначає Reuters.

Після публікації звіту IBM низка аналітиків збільшили таргети за її паперами. Наприклад, Goldman Sachs підвищив цільову ціну із $250 до $275, Evercore ISI — із $240 до $275, BMO — із $260 до $280.

Загалом, за даними MarketWatch, динаміку паперів IBM відстежують 22 аналітики. Дев'ять з них рекомендують купувати папери компанії (Buy і Overweight), ще стільки ж налаштовані нейтрально і радять тримати раніше куплені акції (Hold), а четверо, що залишилися, пропонують їх продавати (Sell).

Головні події прийдешнього тижня

Головною темою на фондовому ринку першого торгового тижня лютого стане реакція на мита, які президент США Дональд Трамп запровадив на імпорт товарів із Китаю, Канади та Мексики. Збори почнуть діяти з 4 лютого і, на думку багатьох економістів, можуть призвести до інфляції, пише Yahoo Finance.

Мита Трампа та заходи у відповідь інших країн

Минулого тижня котирування акцій на Волл-стріт швидко оговталися після розпродажу, спровокованого китайським чат-ботом DeepSeek. Але в п'ятницю, 31 січня, вони знову потрапили під удар через побоювання щодо мит. У суботу Трамп реалізував свої плани: запровадив 25%-ві збори на товари з Канади та Мексики, 10%-ві — на імпорт із Китаю.

Канада у відповідь анонсувала запровадження дзеркальних зборів на товари, що імпортуються зі США, на загальну суму 155 млрд канадських доларів ($106 млрд). Мексика пообіцяла відповісти «тарифними та нетарифними заходами».

Китай також попередив про «відповідні контрзаходи» і заявив, що подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) на митну політику США.

У понеділок інвестори купували долари, продавали акції та турбувалися про інфляцію, намагаючись оцінити ризик торгової війни.

Розпродаж вийшов за рамки канадських та мексиканських ринків та акцій, що опинилися безпосередньо під ударом, і торкнувся криптовалюти, акцій та навіть актива-притулка — японської єни, оскільки інвестори намагалися передбачити наступні кроки американського президента.

Деякі економісти стверджують, що дії Трампа можуть посилити інфляційний тиск у США, уповільнюючи темпи можливого зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи цього року.

Чиновники ФРС зайняли вичікувальну позицію щодо майбутніх рішень з грошово-кредитної політики, посилаючись на незрозумілі економічні перспективи, затьмарені перспективою запровадження тарифів.

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Сезон звітності американських компаній: на черзі техно- та фармгіганти

У центрі уваги — материнська компанія Google Alphabet та гігант електронної комерції Amazon, які мають опублікувати свої квартальні результати у вівторок та четвер відповідно.

Минулого тижня свої звіти вже представили Microsoft та Meta Platforms. Аналітики хочуть почути, як керівництво техногігантів розглядає свої стратегії витрат на штучний інтелект після появи недорогої моделі ШІ від китайського стартапу DeepSeek.

DeepSeek заявила, що її модель показала продуктивність, яку можна порівняти з ChatGPT від OpenAI. При цьому китайці нібито використовували менш передові чипи, а розробка нового продукту коштувала всього близько $6 млн. Хоча ці заяви викликають сумніви, їх було достатньо, щоб схвилювати ринки минулого тижня і поставити під сумнів необхідність мільярдів доларів у витратах на ШІ найвідоміших компаній Кремнієвої долини.

Цього тижня свої останні звіти також мають публікувати напівпровідникова компанія Qualcomm, розробник мікросхем Arm Holdings та сервіс таксі Uber.

Окрім технологічних компаній, звітують фармацевтичні компанії Eli Lilly та Novo Nordisk, які опинилися в авангарді зростання популярності нових методів лікування для зниження ваги.

Рішення Банку Англії

У четвер, 6 лютого, Банк Англії проведе засідання з монетарної політики. Економісти очікують від регулятора зниження базової відсоткової ставки з 4,75 до 4,5%, а також готуються почути оновлені прогнози економічного зростання та інфляції.

З того часу, як Банк Англії опублікував свої останні прогнози у листопаді, економіка стагнувала, інфляція сповільнилася.

«Швидше, ніж очікувалося, падіння інфляції у сфері послуг, слабке зростання та ослаблення ринку праці підтверджують необхідність зниження відсоткової ставки», — заявили аналітики Bank of America Securities у записці від 31 січня.

Основна статистика

У понеділок, 3 лютого, Інститут управління постачанням (ISM) опублікує індекс ділової активності у виробничому секторі США за січень. За даними Barron's, консенсус-прогноз становить 49,6 пунктів. Це трохи вище, ніж у грудні.

У вівторок, 4 лютого, Бюро статистики праці (BLS) Мінпраці США оприлюднить дані щодо вакансій. Консенсусна оцінка передбачає 8,02 млн відкритих вакансій в останній робочий день грудня — майже на 100 тис. менше, ніж у листопаді, пише Barron's.

У середу, 5 лютого, ISM опублікує індекс ділової активності у сфері послуг за січень. Консенсус-прогноз становить 54,2 пункти, що приблизно відповідає даним за грудень.

У п'ятницю, 7 лютого, BLS опублікує звіт про зайнятість за січень. Економісти в середньому прогнозують збільшення кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі на 165 тис. після збільшення на 256 тис. у грудні. Очікується, що безробіття збережеться на рівні 4,1%.