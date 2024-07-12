Через дефіцит електроенергії в Україні уповільнилось зростання ВВП та підскочила інфляція: головне за тиждень
Індекс споживчих цін у червні 2024 року в річному вираженні прискорився з 3,3% до 4,8%. Протягом останніх трьох місяців цей показник майже не мінявся і становив 3,2−3,3%. Різке зростання у червні пов'язане із підвищенням тарифів на електроенергію на 63,6%.
Зростання ВВП уповільнилось через нестачу електроенергії
Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у червні на рівні 1,1% (±1%) у порівнянні з червнем минулого року. Загалом за перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1%.
Нацбанк переглянув низку валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу та волонтерів
Національний банк України актуалізує низку валютних обмежень.
Кабмін схвалив законопроєкт про кешбек — ЗМІ
Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку. Відповідне рішення уряд ухвалив 9 липня.
НБУ змінив граничні строки розрахунків для деяких експортно-імпортних операцій
Нацбанк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортно-імпортних операцій.
Приватбанк очолив рейтинг найефективніших банків Східної та Центральної Європи
Державний Приватбанк був визнаний найефективнішим банком Центральної та Східної Європи за версією провідного міжнародного журналу The Banker.
ЄС надасть Україні гранти на 5,3 мільярда євро
Міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах програми Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.
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