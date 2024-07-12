Через дефіцит електроенергії в Україні уповільнилось зростання ВВП та підскочила інфляція: головне за тиждень

Індекс споживчих цін у червні 2024 року в річному вираженні прискорився з 3,3% до 4,8%. Протягом останніх трьох місяців цей показник майже не мінявся і становив 3,2−3,3%. Різке зростання у червні пов'язане із підвищенням тарифів на електроенергію на 63,6%.

Зростання ВВП уповільнилось через нестачу електроенергії

Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у червні на рівні 1,1% (±1%) у порівнянні з червнем минулого року. Загалом за перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1%.

Нацбанк переглянув низку валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу та волонтерів

Національний банк України актуалізує низку валютних обмежень.

Кабмін схвалив законопроєкт про кешбек — ЗМІ

Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку. Відповідне рішення уряд ухвалив 9 липня.

НБУ змінив граничні строки розрахунків для деяких експортно-імпортних операцій