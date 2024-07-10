Індекс споживчих цін у червні 2024 року в річному вираженні прискорився з 3,3% до 4,8%. Про це свідчать дані Держстату.
10 липня 2024, 16:18
Річна інфляція в Україні підскочила до 4,8% — Держстат
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Протягом останніх трьох місяців цей показник майже не мінявся і становив 3,2−3,3%. Різке зростання у червні пов'язане із підвищенням тарифів на електроенергію на 63,6%.
Також у червні подорожчали перевезення в залізничному пасажирському транспорті й окремі продукти. Найбільше — яйця (на 15,5% проти травня).
В місячному вираженні інфляція прискорилась майже учетверо — з 0,6% у травні до 2,2% у червні. З початку року вона становить уже 4,3%.
Базова інфляція у червні 2024 року проти травня 2024-го становила 0,5%, з початку року — 3,3%.
Джерело: Мінфін
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