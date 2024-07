Приватбанк очолив рейтинг найефективніших банків Східної та Центральної Європи

Державний Приватбанк був визнаний найефективнішим банком Центральної та Східної Європи за версією провідного міжнародного журналу The Banker.

Український банк найкращий

Приватбанк займає перше місце у п'ятірці банків регіону за рівнем рентабельності активів з показником 5,57% за підсумками 2023 року.

До п'ятірки найкращих увійшли також по два банки з росії (Bank Saint Peterburg і T-Bank) та Грузії (Bank of Georgia та TBC Bank).

Загальний прибуток світових банків до оподаткування 2023 року склав $1,53 трлн, що в середньому на 14% більше, ніж торік, і набагато більше — на 41% — для Європи.

Водночас такі ринки, як Швейцарія та Італія, зафіксували 155% та 72% зростання відповідно.

Хто лідирує у світі

У рейтингу тисячі найкращих банків світу за версією The Banker й надалі домінують китайські банки. Водночас ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China та Bank of China залишаються чотирма найбільшими банками у світі за капіталом першого рівня, який є основним показником фінансової стійкості відповідно до міжнародної нормативної бази Базеля.