Державний Приватбанк був визнаний найефективнішим банком Центральної та Східної Європи за версією провідного міжнародного журналу The Banker.
Приватбанк очолив рейтинг найефективніших банків Східної та Центральної Європи
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Український банк найкращий
Приватбанк займає перше місце у п'ятірці банків регіону за рівнем рентабельності активів з показником 5,57% за підсумками 2023 року.
До п'ятірки найкращих увійшли також по два банки з росії (Bank Saint Peterburg і T-Bank) та Грузії (Bank of Georgia та TBC Bank).
Загальний прибуток світових банків до оподаткування 2023 року склав $1,53 трлн, що в середньому на 14% більше, ніж торік, і набагато більше — на 41% — для Європи.
Водночас такі ринки, як Швейцарія та Італія, зафіксували 155% та 72% зростання відповідно.
Хто лідирує у світі
У рейтингу тисячі найкращих банків світу за версією The Banker й надалі домінують китайські банки. Водночас ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China та Bank of China залишаються чотирма найбільшими банками у світі за капіталом першого рівня, який є основним показником фінансової стійкості відповідно до міжнародної нормативної бази Базеля.
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