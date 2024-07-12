Зростання ВВП уповільнилось через нестачу електроенергії

Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у червні на рівні 1,1% (±1%) у порівнянні з червнем минулого року. Загалом за перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1%. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Чинники

Основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали відключення електроенергії через її дефіцит. Утім, попри негативні чинники, економічне відновлення продовжується, наголосили у відомстві

До позитивних чинників, які впливали на економічне зростання можна віднести і стабільну роботу Українського морського коридору та можливості окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту.

Водночас аналіз показує, що дефіцит кваліфікованих кадрів, негативно впливає на очікування бізнесу.

Показники червня

У червні збереглась позитивна динаміка у внутрішній торгівлі. Зростала і будівельна сфера, де основними драйверами росту стали бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної відбудови, а також проведення ремонту дорожнього покриття на аварійних ділянках.

Також відбувалось суттєве зростання у сільському господарстві завдяки більш ранньому початку збору врожаю через погодний фактор, який дозволив обробити більші площі та зібрати більші обсяги врожаю.

У тваринництві позитивна динаміка зберігається через стабільний попит на внутрішньому ринку та державну підтримку виробників. Водночас збільшення витратності виробництва через використання резервного живлення негативно впливає на виробників продукції птахівництва, зокрема виробників яєць.