Нацбанк переглянув низку валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу та волонтерів

Національний банк України актуалізує низку валютних обмежень. Зміни почнуть діяти з 11 липня 2024 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що зміниться для бізнесу

НБУ надав змогу вітчизняному бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику. Умовою для проведення такої операції є те, що гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту має бути іноземне експортно-кредитне агентство чи іноземна держава або ж гарантом, чи поручителем за таким зобов'язанням є міжнародна фінансова організація (МФО).

Що це дасть: Такі зміни розширять можливості українських компаній залучати нові зовнішні кредити та позики.

Регулятор дозволив переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України.

Що це дасть:Це стане важливим сигналом для інвесторів та донорів щодо можливості зменшити свої інвестиційні ризики в Україні в умовах повномасштабного вторгнення рф.

НБУ забезпечив можливість резидентів переказувати кошти за наданими ними гарантіями чи поруками, що забезпечують виконання зобов’язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами та позиками (за умови, якщо такі платежі резидента-позичальника дозволені Постановою № 18).

Що це дасть: Це позитивно вплине на зацікавленість іноземних кредиторів у відновленні кредитної підтримки приватних позичальників з України;

НБУ унормував можливість резидентів-позичальників купувати іноземну валюту для її резервування за кредитним договором з МФО, що збільшить підтримку українського бізнесу з боку МФО.

Регулятор вніс уточнюючі зміни до травневого пакета лібералізації, яким було дозволено здійснювати планові відсоткові платежі за зовнішнім корпоративним боргом. Зміни спрямовані на уніфікацію підходів щодо сплати таких планових відсотків (купонів) для випадків різного структурування здійснених запозичень.

Що зміниться для волонтерів

НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери. До зазначеного переліку будуть додані комплектуючі для БПЛА (коди УКТЗЕД — 8407, 8526, 8529, 8537, 8542, 8543, 8807, 9004, 9013−9015, 9027), а також термоковдри та термогрілки (коди УКТЗЕД — 2915, 3824, 3920).

Додатково до можливості робити благодійні внески нерезидентами в іноземній валюті на території України НБУ надав їм змогу здійснювати відповідні перекази у гривні. Такі внески можуть здійснюватися на рахунки як державних органів, так і благодійних фондів, щоб посприяти обороноздатності України та забезпечити інші нагальні потреби населення в умовах війни.

Підтримка населення

НБУ надав дозвіл фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі.

Що це дасть: Завдяки цим змінам українці зможуть виконувати зобов’язання перед повноважними органами іноземних держав, що дасть змогу запобігти погіршенню умов надання допомоги вимушеним мігрантам;

Забезпечив можливість бізнесу сплачувати збори за дії, пов’язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном.

Національний банк конкретизував норму щодо наявного ліміту в розмірі 100 тис. грн на день для купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за безготівкові кошти в гривні, що відповідає ліміту на видачу готівкових коштів з поточних рахунків клієнтів.

Уточнення стосується виключно безготівкових коштів, а отже, українці й надалі можуть здійснювати валютно-обмінні операції з готівковими коштами без обмежень за сумою.