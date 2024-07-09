ЄС надасть Україні гранти на 5,3 мільярда євро

Міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах програми Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Фінансова угода

«Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки», — зазначила Свириденко.

За її словами, це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Загалом бюджетна підтримка в межах першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, становить 38,27 млрд євро.

Україна очікує на 16 млрд євро цьогоріч

Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Україна вже отримала від ЄС в рамках Ukraine Facility 7,9 млрд євро, у тому числі 1,9 млрд євро надійшли 27 червня.

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